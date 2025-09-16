La amenaza de Guillermo Barros Schelotto tras la ida entre Vélez y Racing en la Copa Libertadores: “Te voy a denunciar”

Vélez y Racing brindaron un partidazo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el que la Academia se quedó con el triunfo por 1 a 0 gracias al gol de Adrián Martínez a los 8 minutos del segundo tiempo. La próxima semana, en Avellaneda, se definirá la serie que comenzó llena de fútbol y de polémicas arbitrales.

De hecho, Guillermo Barros Schelotto se mostró completamente furioso durante el partido por las decisiones de Wilton Sampaio como colegiado principal y con sus colaboradores, a tal punto que el DT de Vélez llegó a amenazar al cuarto árbitro en pleno encuentro.

El Mellizo ya había manifestado su malestar con el arbitraje durante la primera etapa, cuando Lisandro Magallán fue expulsado por doble amarilla. En el complemento, GBS directamente explotó. Al momento de la anulación del gol de Aaron Quirós, que había simbolizado el empate de Vélez a los 19 minutos del segundo tiempo, el entrenador del Fortín arremetió contra el juez que más cerca tenía en ese momento.

En medio de un cruce de palabras con Bruno Arleu de Araújo, Barros Schelotto terminó amenazando sin filtro, como es característico en él: “Te voy a denunciar, te voy a denunciar después“, exclamó Guillermo mientras señalaba al cuarto árbitro tras el tanto anulado de Quirós. Claro, el gol no fue convalidado porque la pelota salió cuando se ejecutó el córner, y fue chequeado mediante el VAR.

De yapa, a 10′ del final volvió a verse un ataque de furia de Barros Schelotto cuando se anuló la expulsión a Juan Nardoni mediante el videoarbitraje. Wilton Sampaio había visto un planchazo del volante de Racing a Agustín Bouzat, pero finalmente no hubo contacto alguno y se retrocedió la decisión del referí.

Dónde ver la vuelta entre Racing y Vélez

El Fortín y la Academia ya chocaron por el partido de ida en el Estadio José Amalfitani y hubo triunfo de Racing por 1 a 0. La vuelta será el próximo martes 23 en el mismo horario que la ida: a las 19:00, pero en el Estadio Presidente Perón. La vuelta se podrá ver a través de Disney +.

