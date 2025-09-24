Es tendencia:
Racing, River y Estudiantes tienen claro su camino hacia la Final de la Copa Intercontinental con el PSG

Los equipos argentinos ya saben como será el camino hacia la Final de la Copa Intercontinental en caso de consagrarse en la Copa Libertadores.

Por Germán Carrara

Pyramids de Egipto clasificó a la Semifinal de la Copa Intercontinental en donde se enfrentará al Cruz Azul o al Campeón de la Copa Libertadores 2025.
Mientras se definen los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025, la Copa Intercontinental (que se volvió a jugar el año pasado con un nuevo sistema en el que participan todos los campeones de cada una de las principales competencias de clubes de las confederaciones inscritas en la FIFA) inició su desarrollo con las primeras dos fases.

Resulta que el Pyramids de Egipto venció la semana pasada al Auckland City 3 a 0 en el Estadio 30 de Junio de El Cairo y este martes 24 de septiembre superó 3 a 1 al Al Ahli de Arabia Saudita como visitante en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Jeddah, adjudicándose así la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA (un título en sí mismo, dentro de la eliminatoria de la Copa Intercontinental).

¿Cuál es el próximo paso para el equipo africano? Enfrentarse el 13 de diciembre en la Semifinal, bajo el marco de la Copa Challenger, al ganador del duelo que protagonizarán Cruz Azul (campeón de la Concacaf Champions Cup) y el campeón de la Copa Libertadores, que a su vez definirán la Copa Desafío de las Américas (en cierto punto, una reedición de la antigua Copa Interamericana).

Y el vencedor de toda esta llave se verá las caras con el París Saint-Germain el 17 de diciembre. La entidad que preside Gianni Infantino decidió que el campeón de la Champions League clasifique directo a la Final de la Copa Intercontinental. Así lo aplicaron en su retorno el año pasado con el Real Madrid -que se enfrentó al Pachuca de México- y así también lo implementaron con el conjunto francés.

Las copas a las que clasificará el campeón de la Copa Libertadores 2025

Racing, primer clasificado a la Semifinal, está a 3 partidos de ser campeón de la Copa Libertadores y adjudicarse su pase a otros tres torneos internacionales. Además de la Copa Intercontinental que se jugará en diciembre (con sede aún a dilucidar), participará de la Recopa -vs. el campeón de la Copa Sudamericana- y ya asegurará su cupo en el Mundial de Clubes del 2029 (Brasil ya presentó su propuesta para organizarlo). Claro está que lo mismo correrá para River, Estudiantes o cualquier otro competidor que logre hacerse con el título.

Racing espera rival en Semifinal, Estudiantes y River deciden su suerte en Cuartos

Racing eliminó a Vélez Sarsfield (2 a 0 el resultado global) y ahora espera a su contrincante para la Semifinal de la Copa Libertadores 2025 que saldrá de Estudiantes de La Plata (1) vs. Flamengo (2), que jugarán este jueves en el Estadio UNO.

En tanto que River buscará dar vuelta su serie con Palmeiras este miércoles en el Allianz Arena de Sao Paulo (cayó 2 a 1 en el Monumental la semana pasada). El que avance, se verá las caras con Liga de Quito (2) o Sao Paulo (0).

