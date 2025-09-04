La pésima noticia que recibió Marcos Rojo para la serie entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores

Luego de lo que fue la insólita expulsión que sufrió Marcos Rojo en la reciente serie entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, la CONMEBOL se tomó varias semanas para dar a conocer cuál será la sanción correspondiente. Ahora, a falta de muy poco tiempo de que se dispute la siguiente instancia, el ente sacó a la luz el fallo final y sorprendió a todos.

Es que a poco menos de dos semanas para el cruce frente a Vélez, la Academia recibió una pésima noticia: Rojo tiene dos fechas de suspensión. De esta manera, el zaguero central no estará disponible para ninguno de los dos encuentros entre los conjuntos argentinos a raíz de este castigo que impuso la casa madre del fútbol sudamericano por la competición continental.

Así las cosas, Gustavo Costas acaba de conocer que no tiene la opción de contar con el defensor de jerarquía que vino a reforzar una zona clave en el equipo y que no pasa un buen momento. Es por eso que es una baja sensible y mucho más aún teniendo en cuenta que únicamente puede jugar por Copa Libertadores y Copa Argentina, lo que agrava más aún su situación personal.

Cabe recordar que Rojo vio la tarjeta roja mientras estaba en el banco de suplentes. Esto se debe a que ya había sido reemplazado cuando promediaba el segundo tiempo del cotejo frente a la institución uruguaya y a raíz de una incesante protesta contra el arbitraje. En ese mismo momento, Wilmar Roldán paró el juego, no lo perdonó y lo expulsó de forma contundente.

Zuculini, el otro sancionado

Al igual que Marcos Rojo, Bruno Zuculini también fue expulsado mientras estaba en el banco de suplentes ante Peñarol. Sin embargo, a diferencia del zaguero central, el mediocampista recibió una sola fecha de suspensión y sí podrá estar en el partido de revancha contra Vélez que se disputará en el Estadio Cilindro de Avellaneda (la ida se jugará en el José Amalfitani).

