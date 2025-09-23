Es tendencia:
River va por la hazaña ante Palmeiras para seguir vivo en la Copa Libertadores: hora, TV y probables formaciones

Tras caer por 2-1 en el Monumental, el Millonario se juega el todo por el todo en territorio brasileño y ante uno de los principales candidatos.

Por Gabriel Casazza

River y Palmeiras, frente a frente.
Se acabó la espera. Se terminaron las especulaciones. Concluyó el tiempo para los pronósticos y los análisis. Este miércoles, con el Estadio Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como testigo y como escenario, River Plate vuelve a verse las caras con Palmeiras con el objetivo de seguir con vida en la Copa Libertadores de América.

Por la vuelta de los cuartos de final del mencionado certamen continental y luego de perder por 2-1 en el Estadio Monumental de Núñez, el Millonario, sin ningún tipo de margen de error, se presenta en territorio brasileño con la misión de revertir la serie en un partido que podrá visualizarse, desde las 21:30 horas, por intermedio de la pantalla de Disney+.

Con respecto a los once, es un hecho que Marcelo Gallardo podrá volver a contar con Giuliano Galoppo, quien cumplió con su fecha de suspensión en el partido de ida. Paralelamente, Sebastián Driussi, desgarrado, será bajo y estará ausente al igual que Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez y Giorgio Costantini. Tampoco viajaron Juan Cruz Meza y Bautista Dadín.

En medio de ese panorama, el Muñeco mantiene el misterio y no confirmará los once hasta instantes antes del pitazo inicial. Así las cosas, hay varias incógnitas y solamente algunos nombres propios que tienen un lugar asegurado desde el comienzo: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas.

Paralelamente, Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras, tiene prácticamente todo definido para buscar el pasaje hacia las semifinales de la Copa Libertadores. El entrenador del Verdao mantiene una duda principal que pasa por el lateral derecho de la última línea: Khellven, que estuvo presente en Buenos Aires, o Agustín Giay.

River quiere meterse entre los cuatro mejores. (Foto: Getty)

Las probables formaciones de Palmeiras vs. River

PALMEIRAS: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Anibal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

RIVER PLATE: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas.

Cómo ver por TV el partido entre Palmeiras y River

El encuentro entre Palmeiras y River, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+, así como también a través de Fox Sports y Telefé.

