No aprenden más: los hinchas de U de Chile agredieron el micro de Lanús a horas del partido por Copa Sudamericana

Con el episodio fresco en Avellaneda, Universidad de Chile se enfrenta este jueves ante otro equipo argentino. El combinado trasandino recibe a Lanús en el Estadio Nacional por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

A pesar de que los enfrentamientos fueron violentos ante Independiente, la tensión no parece haber bajado y este jueves se registraron nuevas agresiones. Esta vez, fueron los jugadores del combinado Granate quiénes fueron emboscados en el ingreso al estadio.

Aunque este compromiso de ida se jugará sin público por las sanciones que CONMEBOL le impuso a U de Chile, los hinchas del conjunto local se hicieron presentes en los accesos a la cancha y le dieron una violenta bienvenida a Lanús.

BOLAVIP accedió a videos en los que se ve por dentro la reacción del plantel de Mauricio Pellegrino, que intentaba alejarse de las ventanas para evitar lesiones graves. Incluso, otras imágenes mostraron desde afuera los daños que ocasionaron los impactos de las piedras.

En su cuenta de Instagram, Eduardo Salvio hizo pública esta situación al mostrar uno de los cascotes que ingresó a uno de los dos micros que llevaban a la delegación. “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más. No mejoramos más. ¡Lamentable! ¿Hasta que maten a un jugador no van a cambiar?”, publicó indignado el delantero.

Dónde ver Universidad de Chile vs. Lanús

Este jueves 23 de octubre, se enfrentan Universidad de Chile y Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El encuentro comienza a 19:00 horas y se puede ver por DSports y Disney+. Además, el árbitro es el brasileño Anderson Daronco y en el VAR está Rodolpho Toski, de la misma nacionalidad.

