La máscara que debería usar Santiago Sosa para jugar la revancha entre Racing y Flamengo por la Copa Libertadores

El gol sobre la hora de Jorge Carrascal no fue la única mala noticia para Racing en su visita al Maracaná. Casi al final del partido de ida ante Flamengo, Santiago Sosa cayó al suelo luego de un fuerte codazo de Marcos Rojo y terminó de jugar con mucho dolor, incluso sin poder abrir su ojo derecho.

Horas después, luego de ser hospitalizado por el fuerte golpe de su compañero, se confirmó que el capitán de la Academia sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho. Se trata de una lesión que lo descartaría para cualquier partido ordinario, pero por el calibre del que se jugará dentro de una semana, simplemente lo pone en duda.

Santiago Sosa deberá tener una consulta con un cirujano y luego evaluarse día a día con los médicos para ver si puede estar en el Cilindro. En caso de ser de la partida, deberá hacerlo con una protección especial, pocas veces utilizada en los últimos tiempos.

La máscara especial que debería usar Sosa

Santiago Sosa debería usar una máscara maxilofacial especial, que cubre frente, pómulos y mentón. La misma le permitiría proteger la zona afectada sin perder visibilidad ni comodidad. Por su diseño y composición, puede absorber posibles impactos sin comprometer el rendimiento.

Uno de los que tuvo que utilizar algo idéntico fue Alex Muñoz, futbolista español del Tenerife. En 2019, el defensor sufrió una fractura de mandíbula luego de chocar contra un compañero y poco tiempo después reapareció con esa protección especial que le permitió jugar.

“La máscara maxilofacial me dio mucha seguridad en el campo para jugar y entrenar“, declaró el futbolista en aquel entonces.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Racing y Flamengo se disputará el miércoles 29 de octubre a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. Al igual que todos los partidos de la CONMEBOL Libertadores, se podrá ver por la pantalla de Disney+.

