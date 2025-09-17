Es tendencia:
Los mejores memes del duelo de cuartos de final entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores

El Millonario y el Verdao afrontan el primer capítulo de la serie que enfrenta a dos candidatos a ganar el título.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de River vs. Palmeiras.
© Capturas XLos mejores memes de River vs. Palmeiras.

Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate y Palmeiras afrontan este miércoles un duelo trascendental en el Estadio Más Monumental. Dos de los máximos candidatos a levantar el trofeo en esta edición se eliminan entre sí por un lugar en semifinales.

Tras un destacado recibimiento por parte del público Millonario, el combinado dirigido por Abel Ferreira tomó las riendas del partido y, con buena intensidad, sacó la primera diferencia. De cabeza, Gustavo Gómez venció a Franco Armani, que no llegó a sacar el remate con pique al césped.

Unos minutos más tarde, para confirmar el buen momento de los paulistas, Evangelista estrelló la pelota contra un palo tras un córner, misma fórmula que en la apertura del marcador. Así, los de Marcelo Gallardo se salvaron de una brecha de dos tantos, aunque no por mucho tiempo.

Es que, cuando ya iba a cerrarse el telón del primer tiempo, Vitor Roque quedó mano a mano ante Armani y definió con éxito por lo bajo para marcar el 2-0 para los paulistas.

agustín vetere
Agustín Vetere

