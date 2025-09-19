Es tendencia:
Superó a PSG: el impresionante récord que rompió Palmeiras tras vencer a River en el Monumental

El Verdao y un registro que evidencia que es uno de los mejores equipos del 2025. Lo consiguió luego del 2-1 en Buenos Aires.

Por Joaquín Alis

La victoria de Palmeiras en el Monumental no solo le permite llegar a la revancha con mayor tranquilidad, sino que también le dio un récord. El 2 a 1 ante River convirtió al Verdao en el mejor equipo visitante de 2025, con mejores números jugando fuera de casa que cualquier otro equipo del planeta.

De acuerdo a lo informado por Opta, el conjunto dirigido por Abel Ferreira superó al París Saint-Germain -campeón de Champions League y subcampeón del Mundial de Clubes- jugando de visitante. Ahora, nadie ganó más en territorio ajeno que el gigante brasileño.

El triunfo en Núñez fue el número 18 de Palmeiras jugando fuera del Allianz Parque en 2025. De esta manera, se puso por encima de los de Luis Enrique, que sacaron 17 victorias cuando le tocó jugar lejos del Parque de los Príncipes. En tercer lugar se encuentra Barcelona, con 15 festejos. De todas formas, al calendario todavía le quedan más de 3 meses de acción.

Abel Ferreira, invicto en Argentina

Además del recién mencionado récord, Abel Ferreira volvió a irse con una victoria de Buenos Aires y estiró su invicto jugando en Argentina. El técnico de Palmeiras dirigió seis veces a su equipo en territorio albiceleste y nunca fue derrotado con el Verdao: suma 4 triunfos y 2 empates.

Su primera victoria también fue ante River, pero en el Estadio Libertadores de América (el Monumental estaba en obras), con un contundente 3-0 en 2021. Posteriormente, le ganó dos veces 2-1 a Defensa y Justicia: en la Libertadores 2021 y en la Recopa. En 2023 empató sin goles ante Boca en La Bombonera y en 2024 se llevó un 1-1 del Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo.

Cuándo se juega la revancha de River vs. Palmeiras

Tras el partido de ida, la llave entre River y Palmeiras se cerrará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 en el Allianz Parque de San Pablo. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Joaquín Alis

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

