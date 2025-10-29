Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Polémica en Avellaneda: Marcos Rojo generó la expulsión de Gonzalo Plata en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

En el comienzo del segundo tiempo se vivió una insólita situación, que derivó en la tarjeta roja del delantero del Mengao.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
La expulsión de Gonzalo Plata en Racing vs. Flamengo.
© GettyLa expulsión de Gonzalo Plata en Racing vs. Flamengo.

Este miércoles por la noche se llevó a cabo el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores de América 2025 entre Racing y Flamengo. Después de un recibimiento histórico en el Cilindro de Avellaneda y un primer tiempo más que electrizante, la segunda parte protagonizó la gran polémica de la jornada: la insólita expulsión de Gonzalo Plata a manos de Marcos Rojo.

Poco pasaba en el complemento cuando llegó el momento que marcó un antes y un después en el compromiso que define nada más y nada menos que el primer finalista de la edición. Apenas 11 minutos después del pitazo que dio comienzo al segundo tiempo, el defensor de la Academia provocó que el árbitro le saque la tarjeta roja al delantero del Mengao y el VAR no corrigió.

Lo cierto es que después de un encontronazo, el ecuatoriano se quedó tendido en el campo de juego y el zaguero central se acercó a recriminarlo y le estiró la camiseta. En ese preciso instante, Plata reaccionó y agredió sutilmente a Rojo que se tiró inmediatamente sobre el césped, mientras la atención del juego y de todos en el ambiente estaba en otro sector de la cancha.

Tweet placeholder

Si bien es cierto que existe contacto del delantero con el defensor, la liviandad con la que impacta en el cuerpo del argentino no parece ser tan contundente como para derivar en la expulsión directa. Sin embargo, poco importó para el árbitro Piero Maza y en la misma sintonía actuaron los encargados del VAR, que no lo convocaron a revisarla en la cabina de la tecnología.

De esta manera, Rojo provocó la expulsión de Plata y consiguió que Racing dispute la última media hora de juego con un hombre más que Flamengo, para poder ir en busca de la clasificación a la final de la Copa Libertadores con ventaja numérica. El resultado final no depende de Marcos pero sí hizo su parte para que la Academia tenga aún más chances de sacar boleto a la instancia siguiente.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El partido de vuelta de semifinal de Copa Libertadores entre Racing y Flamengo se jugó este miércoles por la noche.
  • El protagonista Marcos Rojo provocó la expulsión de Gonzalo Plata (Flamengo) a los 11 minutos del segundo tiempo.
  • Plata (Flamengo) recibió la tarjeta roja directa por agredir “sutilmente” a Rojo, quien se tiró al césped.
Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: se retrasa el partido

ver también

Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: se retrasa el partido

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

Lee también
La verdad detrás de los insultantes carteles para Marcos Rojo en Avellaneda a horas de Racing vs. Flamengo
Copa Libertadores

La verdad detrás de los insultantes carteles para Marcos Rojo en Avellaneda a horas de Racing vs. Flamengo

Santiago Sosa se fracturó y es duda para la revancha contra Flamengo
Copa Libertadores

Santiago Sosa se fracturó y es duda para la revancha contra Flamengo

El fuerte reclamo de Marcos Rojo tras la derrota de Racing ante Flamengo
Copa Libertadores

El fuerte reclamo de Marcos Rojo tras la derrota de Racing ante Flamengo

Los mejores memes de la eliminación de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes de la eliminación de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo