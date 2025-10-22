Es tendencia:
El fuerte reclamo de Marcos Rojo tras la derrota de Racing ante Flamengo por la Copa Libertadores: “Fue increíble”

El defensor fue titular en la caída de la Academia en Río de Janeiro y se refirió a la jugada de la polémica.

Por Agustín Vetere

Marcos Rojo, defensor de Racing.
© GettyMarcos Rojo, defensor de Racing.

Por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Flamengo se impuso por la mínima ante Racing en el Estadio Maracaná. Jorge Carrascal, sobre el final del primer capítulo, anotó el único tanto de la noche con el que el Mengao jugará en ventaja en Avellaneda.

De esta manera, el combinado dirigido por Gustavo Costas se va de Río de Janeiro con sabor agridulce. Es que Racing había hecho un buen partido en el que estuvo cerca de llevarse algo más, pero también cayó por una diferencia mínima, que lo deja a tiro en la serie.

Finalizado el partido de ida, Marcos Rojo se refirió al encuentro y a lo que viene, pero no dejó pasar la oportunidad de hacer un reclamo por el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

“Fue increíble. Porque era un centro que eran dos jugadores nuestros. Pita cuando la pelota no la había impactado ninguno de los jugadores y corta la jugada. Son cosas que pasan, hay que estar preparado para todo”, se refirió el zaguero a la polémica del arranque del complemento.

Tweet placeholder

Además, el exjugador de Boca se mostró optimista ante la posibilidad de revertir la llave y meterse en la gran definición en Lima: “No es el resultado que queríamos. Hicimos un gran esfuerzo, corrimos, metimos ante un gran rival. Yo creo que estamos conformes. Creo que es un resultado que podemos dar vuelta con nuestra gente”.

“Ahora nos va a tocar a nosotros tener la responsabilidad de salir a buscar el partido, como ellos lo hicieron en su cancha. Ellos van a tener que aguantar, a ver si pueden aguantar como nosotros”, añadió el ex Manchester United.

Tweet placeholder
