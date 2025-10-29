Por qué no juega hoy Santiago Sosa en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, en el Cilindro de Avellaneda, Racing se enfrenta con Flamengo en búsqueda de dar vuelta la llave y quedarse con una victoria que le permita clasificar a la gran final en el Estadio Monumental de Lima.

Para este duelo, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, pone todo lo mejor que tiene a disposición, con el regreso de Juan Nardoni. La única mala noticia es la baja de su capitán, Santiago Sosa, quien se lesionó en el duelo de ida a causa de un codazo recibido por parte de Marcos Rojo.

El motivo por el que el mediocampista central no está disponible en el duelo contra Flamengo es porque fue operado a causa fractura del seno maxilar superior derecho y tendrá por lo menos un mes y medio de recuperación hasta poder volver a jugar oficialmente.

De esta manera, el futbolista que permaneció internado entre el pasado lunes y martes, estará apoyando a sus compañeros desde la tribuna. En su lugar, ingresará Juan Nardoni, quien se recuperó de un desgarro y sumó minutos al ingresar como suplente en el duelo de ida.

Cabe destacar que Sosa pidió jugar de igual manera este partido con una máscara protectora, pero la recomendación de los médicos fue que se cuide, debido a que un golpe podía complicar la zona ocular y dejarle secuelas negativas para el futuro.

Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores: minuto a minuto y formaciones

