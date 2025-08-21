River quiere meterse entre los mejores ocho de la Copa Libertadores y para eso deberá superar a Libertad este jueves. Desde las 21.30 horas, los de Marcelo Gallardo recibirán al elenco paraguayo en un Estadio Monumental que estará repleto. El duelo de ida, disputado en Asunción hace siete días, terminó 0 a 0, por lo que al Millonario solamente le sirve ganar para acceder a cuartos, aunque en caso de empate -sea cual sea- podría clasificar mediante los penales.

En el partido de ida, River mostró dos caras opuestas. En el primer tiempo jugó mal, no encontró conexiones entre mediocampista y delanteros, casi ni creó situaciones de gol y en la defensa tuvo algunas fallas groseras que pudieron costarle caro. En el complemento la situación fue totalmente diferente ya que ingresaron Nacho Fernández, Juanfer Quintero y Sebastián Driussi, lo que generó un mejor funcionamiento en líneas generales.

¿Cómo podría formar River ante Libertd?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once de River que se perfila para jugar contra Libertad en el Monumental es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Cabe destacar que Kevin Castaño podría jugar en lugar de Nacho Fernández, al menos esa es la duda que tiene el Muñeco por estas horas,

El dinero que River ganará en caso de avanzar a cuartos de final

La Conmebol aumentó el dinero en premios en relación a la edición de 2024. Los equipos que disputen los cuartos de final del certamen más importante del continente embolsarán 1.700.000 dólares, por lo que si el Millonario logra meterse entre los mejores ocho del continente se llevará ese dinero, sino se tendrá que conformar con 1.250.000 por haber alcanzado los octavos. Un detalle a tener en cuenta es que el vencedor del duelo entre el Millonario y el Gumarelo se medirá en cuartos de final ante Palmeiras, que este jueves confirmará su plaza, ya que ganó 4 a 0 en Perú en la ida ante Universitario.

Enzo Pérez en el duelo de ida ante Libertad. (Foto: Prensa River).

Así se reparten los premios en la Copa Libertadores 2025

Fase de Grupos: $ 1.000.000.

$ 1.000.000. (Premio por mérito deportivo: $ 330.000 por partido ganado)

Octavos de final: $ 1.250.000.

$ 1.250.000. Cuartos de final: $ 1.700.000.

$ 1.700.000. Semifinales: $ 2.300.000.

$ 2.300.000. Finalista: $ 7.000.000.

$ 7.000.000. Campeón: $ 24.000.000.

