Por qué no juega hoy Pedro en Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025

El delantero ni siquiera forma parte de los convocados para que Flamengo enfrente a Racing por la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

Pedro, el delantero de Flamengo no juega ante Racing.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Flamengo definen al primer finalista de la Copa Libertadores, donde los brasileños llevan la ventaja porque ganaron el primer compromiso en Río de Janeiro. Y si bien están más cerca de llegar a Lima que los de Gustavo Costas, poseen una baja muy sensible: Pedro.

El delantero carioca de 28 años es una de las grandes figuras que tiene el plantel liderado por Filipe Luis, pero en el partido de ida sufrió un percance que le impide jugar la revancha en Avellaneda. Cuando el entrenador lo reemplazó a los 72 minutos y colocó a Bruno Henrique en su lugar, fue por una fractura en el antebrazo.

Una vez que culminó el juego en el Maracaná, el ex Fluminense y Fiorentina fue trasladado a un hospital cercano a la zona del estadio y con el brazo totalmente inmovilizado. De hecho, tendrá una extensa recuperación que le demandará entre tres y cuatro semanas.

La buena noticia para el Mengão es que, en caso de meterse en la final de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre, llegaría con lo justo para decir presente en la ciudad peruana de Lima. Pero primero, los brasileños deberán superar el gran escollo que tienen por delante: la Academia.

Los números de Pedro en la temporada

Desde que comenzó el año, el delantero de Flamengo convirtió un total de 15 goles bajo un marco de 37 partidos, además de que aportó 7 asistencias en 1.863 minutos dentro del campo de juego.

