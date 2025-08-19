Es tendencia:
Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

Racing y Peñarol se enfrentan en Avellaneda luego de lo que fue el primer compromiso en tierras uruguayas.

Por Julián Mazzara

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores
© Getty ImagesQué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

Racing y Peñarol se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde definen el pasaje hacia los cuartos de final.

El primer compromiso quedó en manos de los uruguayos, que ganaron por 1-0 tras el gol de David Terans. Y ahora, los dirigidos por Gustavo Costas intentarán cumplir con la promesa que le hicieron a los hinchas: ir detrás del sueño copero.

¿Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por la Copa Libertadores?

  • Si Racing gana, para clasificar automáticamente a los cuartos de final, tendrá que hacerlo por diferencia de dos goles. En caso de obtener el triunfo por un gol de ventaja, definirán la serie por medio de los penales.
  • Si Racing empata, será Peñarol el que acceda a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.
  • Si Racing pierde, Peñarol conseguirá el boleto a la próxima ronda de la Copa Libertadores.
Peñarol y Racing se enfrentan en Avellaneda.

Peñarol y Racing se enfrentan en Avellaneda.

¿Qué canal pasa el partido entre Racing y Peñarol por la Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Racing y Peñarol, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, iniciará a las 21:30 y será transmitido por Fox Sports y Disney+.

Terna arbitral de Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • Asistente 1: Jhon León (Colombia)
  • Asistente 2: Jhon Gallego (Colombia)
  • Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Colombia)
  • VAR: Juan Lara (Chile)
  • AVAR: Edson Cisternas (Chile)
El cuadro de la Copa Libertadores

