Sufre River: el refuerzo estrella de la Premier League que está a punto de cerrar Palmeiras para la Libertadores

Por penales, River Plate sacó adelante una trabajada serie ante Libertad en la que cosechó empates en ambos compromisos. Con Franco Armani como héroe en la tanda, los comandados por Marcelo Gallardo ahora piensan en los cuartos de final de la Copa Libertadores, dónde enfrentarán nada menos que a Palmeiras.

Aunque los equipos tienen tiempo para trabajar esta llave, que iniciará el 17 de septiembre, el Millonario podría enfrentar a un equipo con aún más jerarquía que el que disputó los octavos de final y avanzó con holgura ante Universitario.

Es que los paulistas aún exploran opciones en el mercado de pases y este domingo llegaron a un acuerdo con Fulham para fichar a Andreas Pereira. El volante, que conquistó la Libertadores 2022 con Flamengo, está a un paso de regresar al fútbol brasileño.

El exjugador de Manchester United rechazó la renovación con el conjunto de la Premier League y, a una temporada del final de su contrato, fue separado del plantel con el objetivo de venderlo y sacarle rédito a su transferencia en esta ventana.

Andreas Pereira, a un paso de Palmeiras. (Foto: Getty)

Allí Palmeiras aceleró y, tras acordar los términos con el futbolista, está a detalles de cerrar la operación, que se daría en torno a los 15 millones de euros, según adelantó Ge Globo. De esta manera, el Verdao le ganaría la pulseada a otros equipos interesados como Fenerbahce y Olympique de Marsella, apalancados en las ganas del volante por volver a su país.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el combinado dirigido por Abel Ferreira está a punto de sumar a un jugador de enorme calidad para reforzarse tras la salida de Richard Ríos rumbo a Benfica. Además, esta nueva incorporación de jerarquía lo vuelve aún más candidato en el certamen continental.

Días y horarios de Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores

Palmeiras y Riverse verán las caras por los cuartos de final de la Libertadores, en una llave que se abrirá en Buenos Aires y se cerrará en San Pablo. El partido de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Monumental, mientras que la revancha será el miércoles 24 en el mismo horario en el Allianz Parque. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

ver también Antes de un nuevo cara a cara con Gallardo, el DT de Palmeiras palpitó la serie de Libertadores con River: “A nadie le importa el pasado”