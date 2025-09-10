La decisión de Bocha Batista tras quedarse afuera del Mundial con Venezuela: “Estoy acá por respeto”

Toda la ilusión con la que la Selección de Venezuela había transitado las Eliminatorias Conmebol y llegado a la última doble fecha se desvaneció en una seguidilla de derrotas, ante Argentina en el Estadio Monumental y ante Colombia en Maturín, que sumadas al triunfo de Bolivia sobre Brasil en El Alto terminaron por desplazarla de la séptima posición que le aseguraba un lugar en el Repechaje, quedándose una vez más sin la posibilidad de disputar el primer Mundial de su historia.

Inmediatamente después de caer 6-3 ante el seleccionado cafetero, Fernando Bocha Batista, su entrenador, se presentó en conferencia de prensa visiblemente golpeado para expresarse brevemente ante los presentes y luego comunicar su decisión de no realizar un intercambio de preguntas y respuestas, ni ningún tipo de análisis sobre el encuentro.

“Simplemente quiero decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño y no pudo ser. En estos momento es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir. En los días venideros empezaremos a hacer esos análisis más tranquilos“, comenzó diciendo el DT.

Y agregó: “Pedirles disculpas a todos los venezolanos porque el sueño que teníamos junto a estos jugadores era poder clasificar al Repechaje. Es muy duro en lo personal y en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores por intentarlo hasta la última fecha. Estoy acá por respeto hacia ustedes, que siempre me han tratado bien. Solamente quería decirles eso, pedirles disculpas, hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, llegamos hasta el final. No se pudo dar”.

Venezuela perdió en Maturín y se quedó sin Mundial. (Foto de Getty).

Con ese mensaje, Fernando Batista dio por finalizada la conferencia de prensa sin hacer ningún tipo de referencia a su continuidad o no al frente de la Selección de Venezuela. Cabe destacar que el contrato que firmó en marzo de 2023, como reemplazante de José Pekerman, fue por cuatro años, por lo que finalizará recién en marzo de 2027.

Se despidió un referente

Tomás Rincón, uno de los grandes referentes de la Selección de Venezuela, expresó su desilusión después que se frustrara la posibilidad de acceder al Repechaje mundialista y con ello dio a entender que ya no será parte del seleccionado, dejando un mensaje a las nuevas generaciones para que no dejen de intentarlo.

“Es un día muy triste. Hay que aceptarlo y juntar fuerzas de donde no se tienen para mañana levantarse y seguir trabajando. Me siento muy orgulloso y honrado de haber sido parte y de poder vestir esta camiseta durante tantos años. El sueño de niño se me cumplió y lastimosamente no pudimos alcanzar el último objetivo. Han sido 17 años en la selección mayor, de lucha, de sufrimiento y hemos tratado siempre de levantarnos para volver a pelear. Le deseo a todo el grupo que pueda recuperar esa fuerza y que todo nuestro fútbol pueda evolucionar y seguir creciendo“, señaló.