La posible formación de la Selección Argentina vs. Venezuela con una sola duda

El Monumental se prepara para una noche cargada de emoción. La Selección Argentina recibirá a su par de Venezuela, desde las 20.30, por la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el marco de lo que podría ser el último partido por los puntos de Lionel Messi en suelo nacional. Y con el objetivo que sea una noche redonda, Lionel Scaloni ultima detalles para que no se le escape nada dentro de la cancha.

Con el ’10’ como el primer confirmado en el once titular, el DT apostará por un equipo con pocas sorpresas pero con una sola duda a definir: el reemplazante de Enzo Fernández en la mitad de cancha, quien no fue convocado ya que debe cumplir dos fechas de suspensión tras su expulsión frente a Colombia.

En ese sentido, la línea del fondo sale de memoria. El arco estará protegido por Emiliano Martínez y delante suyo tendrá a los cuatro defensores de memoria: Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico por los laterales, mientras que Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

Luego, el mediocampo tiene asegurados los nombres de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, que ocupará el puesto de Alexis Mac Allister, quien empezará desde el banco de suplentes a raíz de una leve molestia que arrastra desde Liverpool y porque tan solo participó de un entrenamiento junto al grupo tras demorarse su llegada al país. El tercer acompañante se define entre dos futbolistas: Nico Paz o Franco Mastantuono, con el volante del Como partiendo con una leve ventaja en la consideración de Scaloni.

Nico Paz cuenta con chances de meterse en lugar de Enzo Fernández (Getty Images).

Por último, el tridente ofensivo estará comandada por Lionel Messi desde la derecha y Thiago Almada por izquierda para intentar asistir a un Julián Álvarez que será la única referencia de área.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

