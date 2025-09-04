Es tendencia:
Qué canal pasa Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas

Por la anteúltima fecha de la competición, el combinado pentacampeón del mundo se mide ante los trasandinos.

Por Nahuel De Hoz

Raphinha y Paulo Díaz, protagonistas de Brasil y Chile.
Este jueves a la noche y por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo, la Selección de Brasil se enfrenta a Chile. A partir de las 21:30 horas (de Argentina) y en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, se miden un combinado ya clasificado con otro que está eliminado y sin chances de conseguir boleto a la cita máxima.

El árbitro encargado del compromiso es el venezolano Alexis Herrera, que está acompañado por todos compatriotas. Sus principales colaboradores son Lubin Torrealba y Alberto Ponte, mientras que el cuarto colegiado es Alejandro Velázquez. Luego, en el VAR está Ángel Arteaga y como AVAR tiene de ladero a Yorman Delgado.

En cuanto a lo que respecta a la televisación del partido que protagonizan los pentacampeones del mundo y el elenco trasandino, tanto para Argentina como para el resto de Latinoamérica, se puede ver exclusivamente por la pantalla de TyC Sports 2 y a través de la plataforma TyC Sports Play.

Las formaciones de Brasil y Chile

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

