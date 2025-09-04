Qué canal pasa Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves a la noche y por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo, la Selección de Brasil se enfrenta a Chile. A partir de las 21:30 horas (de Argentina) y en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, se miden un combinado ya clasificado con otro que está eliminado y sin chances de conseguir boleto a la cita máxima.

El árbitro encargado del compromiso es el venezolano Alexis Herrera, que está acompañado por todos compatriotas. Sus principales colaboradores son Lubin Torrealba y Alberto Ponte, mientras que el cuarto colegiado es Alejandro Velázquez. Luego, en el VAR está Ángel Arteaga y como AVAR tiene de ladero a Yorman Delgado.

En cuanto a lo que respecta a la televisación del partido que protagonizan los pentacampeones del mundo y el elenco trasandino, tanto para Argentina como para el resto de Latinoamérica, se puede ver exclusivamente por la pantalla de TyC Sports 2 y a través de la plataforma TyC Sports Play.

Las formaciones de Brasil y Chile

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

