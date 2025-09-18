Es tendencia:
El jugador de Independiente que traicionó a la Selección Argentina para jugar el Mundial de Chile Sub 20

Diego Placente lo convocó en varias ocasiones para defender la camiseta albiceleste y ahora jugará para los trasandinos.

Por Julián Mazzara

El equipo de Independiente frente a Banfield.
© Prensa Liga ProfesionalEl equipo de Independiente frente a Banfield.

Se acerca el Mundial de Chile Sub 20, que comenzará a disputarse el próximo sábado 27 de septiembre, y después de que se confirmaran varias bajas para la Selección Argentina, durante las últimas horas el nombre de un futbolista de Independiente apareció en la convocatoria de otro de los países que formarán parte de la competencia.

El Rojo, que viene de ser descalificado de la Copa Sudamericana tras los graves incidentes que se originaron frente a Universidad de Chile, aportó un juvenil a la Selección de Chile que comanda Nicolás Córdova, el entrenador que tuvo un interinato al frente del seleccionado absoluto luego de lo que fue la salida de Ricardo Gareca.

El mediocampista ofensivo nacido en la ciudad de Bahía Blanca, Lautaro Millán, renunció a la Selección Argentina para defender los colores trasandinos, ya que posee la doble nacionalidad. Incluso, había formado parte del proceso liderado por Diego Placente, pero al ser relegado por las presencias de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes finalmente no formarán parte de la competencia, decidió inclinarse por su otra nación.

De esta manera, el jugador de 20 años tendrá la posibilidad de jugar para los locales, quienes debutarán frente a Nueva Zelanda, luego se medirán ante Japón y cerrarán la fase de grupos contra Egipto.

Todos los grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
Todos los campeones del Mundial Sub 20

  • 1977: Unión Soviética
  • 1979: Argentina
  • 1981: República Federal de Alemania
  • 1983: Brasil
  • 1985: Brasil
  • 1987: Yugoslavia
  • 1989: Portugal
  • 1991: Portugal
  • 1993: Brasil
  • 1995: Argentina
  • 1997: Argentina
  • 1999: España
  • 2001: Argentina
  • 2003: Brasil
  • 2005: Argentina
  • 2007: Argentina
  • 2009: Ghana
  • 2011: Brasil
  • 2013: Francia
  • 2015: Serbia
  • 2017: Inglaterra
  • 2019: Ucrania
  • 2023: Uruguay
