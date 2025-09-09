Es tendencia:
Qué canal pasa Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

La Roja y la Celeste se ven las caras desde las 20.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Todo lo que tenés que saber.

Por Joaquín Alis

Desde las 20.30, Chile y Uruguay cerrarán las Eliminatorias Sudamericanas en un duelo que no alterará nada pensando en el Mundial 2026. La Roja, de pésima campaña, se despedirá de su público en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos enfrentando al equipo de Marcelo Bielsa.

El conjunto local llegó a esta última fecha sin posibilidades de meterse en la Copa del Mundo. De hecho, una victoria esta noche solo le servirá para salir del último puesto en la tabla de posiciones, siempre y cuando Perú no le gane a la Paraguay de Gustavo Alfaro.

La Celeste viene de obtener la clasificación al Mundial con una goleada 3 a 0 ante Perú. El equipo del Loco arranca la fecha en el tercer lugar y solo podrá escalar una posición. Para que eso suceda, deberá ganar y esperar que Brasil empate o pierda ante Bolivia.

Qué canal pasa Chile vs. Uruguay

El encuentro entre Chile y Uruguay, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, comenzará a las 20.30. En Argentina, el compromiso podrá verse únicamente por la pantalla de TyC Sports Play.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

