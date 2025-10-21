La Selección Argentina Sub 20 disputó los partidos de la Copa del Mundo 2025 de su categoría disputada en Chile, siempre con el ambiente del público tirándole en contra. Así sucedió contra Cuba, Australia e Italia en la Fase de Grupos que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso y la misma tónica se vio en la capital Santiago ante Nigeria, México, Colombia y Marruecos.

Es que el país trasandino no solo que ya lleva 3 Copas del Mundo de mayores sin clasificar (Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026), sino que a su combinado juvenil apenas le dio para llegar a los Octavos de Final (cayó con México). Por lo que lo único que le quedaba era ver perder al equipo nacional que considera como su máximo rival.

Tras lo que fue el partido de Argentina ante Marruecos, el que salió al corte fue Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial de México 1986, quien aprovechó su lugar en el panel del programa ‘F90’ de ESPN, para poner en palabras lo que piensa la gran mayoría de los argentinos sobre los chilenos.

“Hay que acordarse, después los chilenos nos dicen cosas a nosotros… Todos los partidos en contra, pero en contra mal, nunca nos ayudaron con equipos europeos o equipos de otros lugares”, señaló el Cabezón, cuando ya estaba sonando la música de cierre de la edición del lunes 20 de octubre del espacio televisivo que conduce el Pollo Vignolo.

Y antes de que terminara, Oscar Ruggeri lanzó un mensaje claro para los chilenos: ”Después dicen ‘somos hermanos’. No, no somos hermanos”.

La Selección Argentina sigue encabezando la lista de máximos campeones del mundo en el Sub 20

A pesar de la derrota con Marruecos, la Selección Argentina Sub 20 sigue siendo el máximo campeón en la categoría con 6 consagraciones. Le sigue Brasil con 5. Luego, entre los sudamericanos, el único que asoma, bastante más atrás, es Uruguay con 1.

Por cierto, tal como decretó la FIFA, la próxima edición del certamen será en 2027 con sede conjunta entre Uzbekistán y Kazajistán.

