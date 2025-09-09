Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Conmebol

Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

El elenco combinado por el 'Bocha' Batista buscará una victoria para ir al repechaje por un lugar en el Mundial 2026.

Por Marco D'arcangelo

La Selección de Venezuela va por un lugar en el repechaje para el Mundial.
© GettyLa Selección de Venezuela va por un lugar en el repechaje para el Mundial.

En el Estadio Monumental de Maturín, la Selección de Venezuela recibe a la Selección de Colombia en búsqueda de una victoria que le permita asegurar su clasificación al repechaje por un lugar en el Mundial 2026, mientras que los cafeteros ya tienen asegurados su boleto. 

El elenco comandado por el ‘Bocha’ Batista, llega en la séptima posición del certamen y depende de sí mismo para obtener el boleto al repechaje en búsqueda de la primera participación de su historia en el Mundial. Colombia, por su parte, está quinto e irá a la Copa del Mundo. 

Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

  • Si gana Venezuela: en caso de obtener la victoria, la Vinotinto llegará a los 21 puntos y se asegurará quedar en el séptimo puesto de las Eliminatorias, por lo que jugará el repechaje para ir al Mundial.
  • Si empata Venezuela: si el elenco local empata con los cafeteros, quedará con 19 puntos y solo irá al repechaje en caso de que Bolivia no le gane a Brasil como local. 
  • Si pierde Venezuela: una derrota deja a la Vinotinto con 18 unidades. Para poder jugar el repechaje, deberá esperar que Bolivia no le gane a Brasil, ya que en caso de igualdad de puntos, lo superará por diferencia de gol.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 

Los 30 boletos que quedan disponibles para el Mundial 2026 y cómo se consiguen

ver también

Los 30 boletos que quedan disponibles para el Mundial 2026 y cómo se consiguen

El exótico repechaje que jugará Venezuela o Bolivia para clasificar al Mundial 2026

ver también

El exótico repechaje que jugará Venezuela o Bolivia para clasificar al Mundial 2026

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"
Fútbol europeo

Jugó en la Serie A, obtuvo 2 récords mundiales en atletismo y volverá al fútbol a los 83 años: "Sin Maradona, hubiese sido el 1"

Qué canal pasa Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026
Eliminatorias de Conmebol

Qué canal pasa Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Carlos Tenorio se lamentó por la ausencia de Messi: "Los demás corren el triple que él"
Entrevista

Carlos Tenorio se lamentó por la ausencia de Messi: "Los demás corren el triple que él"

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador
Eliminatorias de Conmebol

Mientras Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Beccacece en Ecuador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo