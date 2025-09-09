En el Estadio Monumental de Maturín, la Selección de Venezuela recibe a la Selección de Colombia en búsqueda de una victoria que le permita asegurar su clasificación al repechaje por un lugar en el Mundial 2026, mientras que los cafeteros ya tienen asegurados su boleto.

El elenco comandado por el ‘Bocha’ Batista, llega en la séptima posición del certamen y depende de sí mismo para obtener el boleto al repechaje en búsqueda de la primera participación de su historia en el Mundial. Colombia, por su parte, está quinto e irá a la Copa del Mundo.

Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde con Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Si gana Venezuela : en caso de obtener la victoria, la Vinotinto llegará a los 21 puntos y se asegurará quedar en el séptimo puesto de las Eliminatorias, por lo que jugará el repechaje para ir al Mundial.

: en caso de obtener la victoria, la Vinotinto llegará a los 21 puntos y se asegurará quedar en el séptimo puesto de las Eliminatorias, por lo que jugará el repechaje para ir al Mundial. Si empata Venezuela : si el elenco local empata con los cafeteros, quedará con 19 puntos y solo irá al repechaje en caso de que Bolivia no le gane a Brasil como local.

: si el elenco local empata con los cafeteros, quedará con 19 puntos y solo irá al repechaje en caso de que Bolivia no le gane a Brasil como local. Si pierde Venezuela: una derrota deja a la Vinotinto con 18 unidades. Para poder jugar el repechaje, deberá esperar que Bolivia no le gane a Brasil, ya que en caso de igualdad de puntos, lo superará por diferencia de gol.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

