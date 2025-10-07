Como era de esperarse, el clima para con la Selección Argentina en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 está siendo totalmente hostil. Es que si bien siempre hubo rivalidad, lo sucedido entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile el pasado 21 de agosto en el Libertadores de América amplificó las tensiones entre las partes.

De hecho, en la interna del plantel albiceleste creen que esto irá en aumento, puesto que hasta entonces jugó sus partidos (contra Cuba, Australia e Italia, sus rivales en el Grupo D) en la ciudad de Valparaiso y ahora deberá disputar el encuentro de los Octavos de Final vs. Nigeria en Santiago, la capital de Chile, en donde se presume que la antipatía por la Argentina es aún más marcada.

Al respecto de este escenario que se está viviendo en el país trasandino, que hasta el momento no parece inhibir a los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 dado que ganaron todos los compromisos que afrontaron, el que opinó fue Gianluca Prestianni, exdelantero de Vélez Sarsfield y actual del Benfica de Portugal.

”Sabíamos que iba a ser así el ambiente en Chile. Están disfrutando y tratando de ganar el Mundial Sub 20”, comentó en un intercambio que mantuvo en zona mixta, post victoria 1 a 0 sobre Italia, con el periodista Octavio Petrich. Y mientras se iba, el nacido en Ciudadela, con una sonrisa picara, lanzó la bomba: ”Ya que quedaron afuera de los otros…”.

Claro, es que la Roja ya hilvana tres ausencias consecutivas en la Copa Mundial de mayores. No clasificaron a Rusia 2018, tampoco a Qatar 2022 y ni siquiera aprovecharon el aumento en las plazas para Conmebol de 4 y media a 6 y media (es decir, 6 cupos directos y una para el Repechaje) para cortar con la racha en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es por eso que el Mundial Sub 20, tal como lo percibe Prestianni, tomó mayor valor para los chilenos.

Argentina y Chile podrían enfrentarse en Cuartos de Final del Mundial Sub 20

El cuadro de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 2025 dejó abierta la posibilidad para que Argentina y Chile se vean las caras en la fase siguiente. Todo dependerá de lo que suceda entre este martes 7 de octubre y el miércoles 8.

Para que se confirme, los locales tendrán que vencer a México, en tanto que los de Diego Placente deberán desplazar a Nigeria. De ser así, el cruce entre los combinados sudamericanos será el sábado 11 en Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

