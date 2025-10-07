México calienta el clima del Mundial Sub 20 acusando arbitraje a favor de Chile

Este martes 7 de octubre se llevará a cabo el partido que se presume más picante de los que se disputarán por los Octavos de Final del Mundial Sub 20 2025. Chile se medirá a México en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaiso, en un duelo con el que los locales buscarán reivindicarse luego de una primera fase en la que solo obtuvieron tres puntos (le ganaron a Nueva Zelanda, pero perdieron con Japón y Egipto) y que superaron, solamente, por recibir dos tarjetas amarillas menos que Egipto.

En tanto que el combinado norteamericano buscará afianzarse, tras salir con vida del considerado ‘Grupo de la Muerte’ (empató 2 a 2 con Brasil y por el mismo resultado con España y le ganó a Marruecos 1 a 0 con un gol de penal). No obstante, los hinchas mexicanos consideran que será una tarea bastante difícil, no por lo que puede ser el nivel de su rival, sino por un presunto favoritismo del arbitraje para con el anfitrión.

Así lo vienen manifestando en diferentes plataformas de redes sociales. ”Se viene un arbitraje polémico contra México. Sacarán toda su maquinaria para que pase Chile”, lanzó uno de los usuarios, mientras que otro apunta contra el cambio de horario para beneficiar a la Roja: ”Fue pensado para chilenos”

En esa misma línea, algunos hinchas aztecas también subrayan ciertos favores arbitrales en los encuentros de la Fase de Grupos para catapultar al combinado que dirige Nicolás Córdova hacia la instancia de eliminación directa del Mundial Sub 20 2025.

”Para llegar a una final se necesita pasar por encima de quien sea, también de los árbitros”, ”Los chilenos pasaron ayudados por los árbitros” y ”A ver si no los ayudan los árbitros a los chilenos”, son parte de las opiniones que se pueden leer de un tema que está instalado por México en la previa del duelo que busca a uno de los clasificados a los Cuartos de Final.

El ganador de Chile vs. México irá con Argentina o Nigeria

Los Cuartos de Final también pueden decretar un enfrentamiento con gran rivalidad. Es que cualquiera que pase de Chile o México puede tener su mano a mano con Argentina, en caso de que los de Diego Placente superen a Nigeria este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en lo que sería otro cruce de alta tensión.

Todos los enfrentamientos de los Octavos de Final del Mundial Sub 20

Martes, 7 de octubre de 2025

Ucrania vs. España

Chile vs. México

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Colombia vs. Sudáfrica

Argentina vs. Nigeria

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

Jueves, 9 de octubre de 2025

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Corea del Sur

