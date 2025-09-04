Es tendencia:
Qué canal pasa Paraguay vs. Ecuador hoy por las Eliminatorias Sudamericanas

Por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja recibe al Tri en el Defensores del Chaco.

Por Julián Mazzara

Sebastian Beccacece y Gustavo Alfaro, entrenadores de Ecuador y Paraguay.
Sebastian Beccacece y Gustavo Alfaro, entrenadores de Ecuador y Paraguay.

En el Estadio Defensores del Chaco, desde las 20:30, por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Paraguay recibe a la Selección de Ecuador y ambos buscarán un triunfo que les permita acercarse al Mundial 2026.

Raphael Claus, de nacionalidad brasileña, será el árbitro del partido, mientras que Rodolpho Toski, de la misma nacionalidad, estará encargado del VAR. En tanto, Danilo Manis y Rafael Alves serán los árbitros asistentes y Rafael Klein será el cuarto árbitro.

En cuanto a la televisación del partido que protagonizarán paraguayos y ecuatorianos, tanto para Argentina como para el resto de Latinoamérica, estará a cargo de DSPORTS y a través de los canales 614 (SD) y 1614 (HD).

Las formaciones de Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

