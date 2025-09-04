Qué pasa si Paraguay gana, empate o pierde hoy vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección de Paraguay recibe a Ecuador, este jueves desde las 20.30 en el Estadio Defensores del Chaco, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro marcha quinto con 24 puntos en la tabla de posiciones y depende de sí mismo para conseguir su boleto rumbo al Mundial 2026.

La Albirroja enfrentará a Ecuador y luego deberá viajar a Perú para cerrar su participación en las Eliminatorias. Sin embargo, cuenta con la chance de meterse en la cita mundialista ante la Tricolor. Y los requisitos no se presentan descabellados: tiene que sumar un punto, aunque los resultados ajenos también podrían darle una mano.

Si Paraguay gana , automáticamente se clasificará al Mundial 2026 con una fecha de ventaja.

, automáticamente se clasificará al Mundial 2026 con una fecha de ventaja. Si Paraguay empata , obtendrá un cupo para el Mundial 2026.

, obtendrá un cupo para el Mundial 2026. Si Paraguay pierde, necesitará que Venezuela no gane ante Argentina en el Monumental.

En caso de que el conjunto dirigido por Fernando Batista da el golpe en el Monumental, Paraguay continuará necesitando conseguir un punto ante Perú, el próximo martes desde las 20.30. Incluso, una doble derrota en esta fecha de Eliminatorias podría darle la chance a la Albirroja de jugar el repechaje. Aunque para ello necesitará de una serie de resultados ajenos.

