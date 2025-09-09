Qué canal pasa Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Este martes, con el Estadio Monumental de Maturín como testigo y como escenario, Venezuela y Colombia se encuentran frente a frente bajo la órbita de uno de los compromisos más importantes de la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde las 20:30 horas de la República Argentina y con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, la Vinotinto intentará alcanzar su objetivo de sellar su presencia en el repechaje para el próximo Mundial. Enfrente tiene a los encabezados estratégicamente por el argentino Néstor Lorenzo, ya clasificados para el propio certamen.

La TV de Venezuela vs. Colombia

Con respecto a la televisación de este trascendental partido entre venezolanos y colombianos, hay que destacar que, en el territorio argentino, el espectáculo en cuestión podrá visualizarse, de manera exclusiva, por intermedio de la pantalla de D Sports, así como también a través de la aplicación de DGO.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

