Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra Perú por las Eliminatorias Conmebol

Este jueves, con el mítico Estadio Centenario de Montevideo como testigo y como escenario, los seleccionados de Uruguay y Perú se encuentran frente a frente bajo la órbita de la decimoséptima y anteúltima fecha de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde las 20:30 horas de la República Argentina, la Celeste y la Bicolor verán acción con el objetivo en común de quedarse con tres puntos realmente importantes para sus respectivos objetivos en las propias Eliminatorias. Esto teniendo en cuenta que la situación de cada uno es realmente diferente a la del contrincante en cuestión.

Sucede que los encabezados estratégicamente por Marcelo Bielsa arriban a este espectáculo ocupando la cuarta colocación de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, con 24 unidades. Paralelamente, Perú lo hace contra las cuerdas, en la novena posición de la nómina y con solamente 12 puntos, teniendo que ganar o ganar.

Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde ante Perú

Si Uruguay gana: llegará a los 27 puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y asegurará su presencia en dicho certamen.

llegará a los 27 puntos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y asegurará su presencia en dicho certamen. Si Uruguay empata: alcanzará las 25 unidades en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México y se clasificará para el evento.

alcanzará las 25 unidades en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México y se clasificará para el evento. Si Uruguay pierde: quedará con 24 puntos y dependerá de lo que suceda en el partido entre Argentina y Venezuela para saber si se clasifica al Mundial o si sigue esperando.

La tabla de las Eliminatorias Conmebol

ver también Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde contra Argentina por las Eliminatorias Conmebol