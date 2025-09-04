Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde contra Argentina por las Eliminatorias Conmebol

La Selección de Venezuela sigue soñando con meterse por primera vez a una Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Fernando Batista se encuentra en la séptima posición de las Eliminatorias Conmebol y enfrentará a la Selección Argentina este jueves en el Estadio Monumental desde las 20:30.

Actualmente, en dicho puesto, la vinotinto aparece como el seleccionado clasificado al repechaje, y se peleará mano a mano con Bolivia y Perú el ingreso al Mundial mediante esta vía. Para seguir dependiendo de sí misma, resulta fundamental conseguir un resultado positivo ante Argentina esta noche, algo que nunca sucedió en territorio albiceleste.

De hecho, en 11 presentaciones entre sí en toda la historia en suelo argentino, Venezuela solamente pudo empatar una vez, aquella en 2017 ante el seleccionado que comandaba Jorge Sampaoli. Los 10 partidos restantes fueron triunfos para Argentina. A continuación, todos los escenarios posibles para el compromiso de esta noche.

Qué pasa si Venezuela gana, empata o pierde

Si Venezuela gana: al contar con 18 unidades actualmente, un triunfo histórico en el Monumental le daría los 21 puntos en la tabla y boleto casi asegurado al repechaje para el Mundial, dependiendo de lo que pueda suceder entre Colombia y Bolivia.

al contar con 18 unidades actualmente, un triunfo histórico en el Monumental le daría los 21 puntos en la tabla y boleto casi asegurado al repechaje para el Mundial, dependiendo de lo que pueda suceder entre Colombia y Bolivia. Si Venezuela empata: la paridad dejaría a los venezolanos con 19 unidades, aún en zona de repechaje si Bolivia no le gana a Colombia.

la paridad dejaría a los venezolanos con 19 unidades, aún en zona de repechaje si Bolivia no le gana a Colombia. Si Venezuela pierde: la derrota de la Vinotinto lo dejaría en 18 puntos, tal como se encuentra ahora, y necesitará de un triunfo de Colombia ante Bolivia para seguir dependiendo de sí mismo pensando en la clasificación mundialista.

La tabla de las Eliminatorias Conmebol