Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde hoy vs. Perú por las Eliminatorias de Conmebol

Pese a lidiar con un importante número de bajas, el seleccionado que conduce Marcelo Bielsa confía en sellar esta noche en el Estadio Centenario su boleto al próximo Mundial.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador del Real Madrid lidera al seleccionado charrúa desde mitad de cancha.
El jugador del Real Madrid lidera al seleccionado charrúa desde mitad de cancha.

El Estadio Centenario está preparado para montar una fiesta este jueves desde las 20.30, cuando la Selección de Uruguay reciba a Perú buscando sellar su clasificación al Mundial que en 2026 se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

El equipo que conduce Marcelo Bielsa ocupa la cuarta posición de las Eliminatorias de Conmebol con 24 puntos, misma cantidad que Paraguay, pero con mejor diferencia de gol. Además, son seis unidades las que tiene de ventaja sobre Venezuela, que actualmente ocupa el séptimo lugar que garantiza un Repechaje.

Si bien Uruguay llega con bajas importantes al duelo de esta noche, como las de José María Giménez, Nicolás de la Cruz, Maxi Araujo, Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez; confía en que podrá sacar boleto a la próxima Copa del Mundo bajo aliento de su gente y sacando provecho de enfrentar a uno de los seleccionados de peor actualidad en Sudamérica, que solo ha cosechado 12 puntos y está virtualmente eliminado.

Uruguay confía en asegurar este jueves su presencia en el próximo Mundial. (Foto de Selección Uruguaya en X).

Uruguay confía en asegurar este jueves su presencia en el próximo Mundial. (Foto de Selección Uruguaya en X).

¿Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde ante Perú?

  • Si Uruguay le gana a Perú, sin importar la diferencia, llegará a los 27 puntos y asegurará su clasificación al Mundial de 2026.
  • Si Uruguay empata ante Perú sumará 25 puntos y habrá asegurado su clasificación a la próxima Copa del Mundo sin depender de ningún otro resultado.
  • Si Uruguay pierde ante Perú se quedará en 24 puntos y dependerá de que Venezuela (18) no le gane a la Selección Argentina para asegurar su clasificación al Mundial.

Las probables formaciones de Uruguay y Perú

En busca de sellar la clasificación al próximo Mundial sin depender de ningún otro resultado, Marcelo Bielsa tendría decidido que Uruguay salte al terreno de juego con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú, por su parte, alinearía con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Luis Ramos, Kenji Cabrera.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

