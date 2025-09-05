El doblete de Mateo Retegui ante Estonia que no alcanza para meter a la Selección de Italia en el Mundial 2026

En el marco de la cuarta fecha del Grupo I de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, la Selección de Italia recibió a la Selección de Estonia en búsqueda de una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación a la cita mundialista.

Para este partido, el entrenador Genaro Gattusso decidió que Mateo Retegui, flamante refuerzo de Al-Qadsiah de Arabia Saudita sea titular para compartir la dupla ofensiva junto a Moise Kean, y el ex Tigre y Boca entre otros no lo defraudó.

A los 23 minutos de la segunda parte, el delantero de 26 años armó una buena jugada fuera del área, y cerca de la medialuna sacó un potente remate rasante al primer palo del arquero, que nada pudo hacer para evitar la segunda caída de su arco.

Ya sobre el final del encuentro, Retegui aumentó el marcador, ya que luego de un buen centro de Cambiaso desde la banda izquierda, el delantero cabeceó en soledad y venció la estirada del arquero Karl Hein.

A pesar de esta goleada, el seleccionado italiano no está en zona de clasificación al Mundial. Quien lidera y por el momento tiene el boleto es la Selección de Noruega, que tiene puntaje perfecto al cosechar cuatro victorias en la misma cantidad de presentaciones.

Italia, por su parte, quedó en la tercera posición con seis puntos, producto de dos triunfos y una derrota en tres presentaciones. Israel es quien está en el segundo puesto, en zona de repechaje para la Copa del Mundo, con la particularidad de que tiene 9 puntos y un partido de más.

Así las cosas, la Azzurra deberá sumar de a tres en el encuentro pendiente que tiene para igualar a Israel en la segunda posición. De cara al cierre de las Eliminatorias UEFA, ambos equipos tendrán cuatro fechas más por disputar y pelear por la clasificación.

La tabla de posiciones del Grupo I de las Eliminatorias UEFA

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Noruega 12 4 13:2 11 4 0 0 2 Israel 9 4 11:6 5 3 0 1 3 Italia 6 3 7:3 4 2 0 1 4 Estonia 3 5 5:13 -8 1 0 4 5 Moldavia 0 4 2:14 -12 0 0 4

