Por qué no juega hoy Lamine Yamal en Georgia vs. España por las Eliminatorias UEFA

España visita a Georgia sin la presencia de Lamine Yamal, y bajo el marco de la fecha 5 de las Eliminatorias UEFA, donde el combinado comandado por Luis de la Fuente Castillo lidera en soledad dentro del Grupo E. Si bien todavía no logró la clasificación al Mundial 2026, está muy cerca.

Para este cotejo, al igual que frente a Turquía, De la Fuente solamente no cuenta con el joven de Barcelona, que posee un problema físico y por el cual desde la Real Federación Española de Fútbol emitieron un comunicado para explicar la situación.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, informaron al respecto.

Este procedimiento que se aplicó es para tratar la pubalgia que afecta al oriundo de Esplugues de Llobregat, quien disputó los 90 minutos de lo que fue el triunfo de Barcelona ante Celta de Vigo, el pasado 9 de noviembre, en Abanca Balaídos. Incluso, la situación generó una gran molestia en la selección española, porque según la RFEF, desde el Blaugrana solicitaron un reposo de entre 7 y 10 días para el extremo.

Lamine Yamal, estrella de España. (Getty Images)

La postura de Barcelona

En medio de la ‘guerra’ que hay por la situación de Lamine Yamal, ya que los directivos de la RFEF están muy molestos, y donde el DT del seleccionado español admitió que “son procedimientos que suceden al margen de la selección”, pero que, al menos él, no tiene un “conflicto con Barcelona”, desde el club Culé dieron otra versión de los hechos.

Publicidad

Publicidad

Según un reporte de la agencia EFE, los médicos de Barcelona le habrían indicado a la RFEF del tratamiento al que se sometió Lamine Yamal. De hecho, sostienen que hubo una consulta con el doctor belga Ernest Schilders, experto en pubalgia, para que visitara al futbolista con el objetivo de analizar la lesión y así acordar el tratamiento de radiofrecuencia para avanzar en la recuperación.

La misma fuente, basándose en lo notificado por la institución catalana, sostiene que el tratamiento requiere del tiempo de recuperación que indicó el club (entre 7 y 10 días), por lo que el futbolista debió ser descartado.

Fixture de las Eliminatorias UEFA

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA

DATOS CLAVES