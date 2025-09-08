Las probables formaciones de Argentina y Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026

Este martes, bajo la órbita de la última fecha de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Argentina visitará a su par de Ecuador con el objetivo de cerrar su participación en la mencionada clasificatoria sudamericana de la mejor manera posible.

Tras la contundente victoria por 3-0 contra Venezuela en el Estadio Monumental de Núñez y tanto con la clasificación como con el primer puesto asegurados, el combinado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni verá acción con el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil como testigo y como escenario.

No es un detalle menor que La Tri, dirigida por un argentino como Sebastián Beccacece, también tiene el boleto asegurado hacia la próxima edición del Mundial, por lo que no cuenta con ningún tipo de presión. Por ello es que su único anhelo pasa por diseñar un buen rendimiento y diagramar una alegría ante el campeón del mundo vigente.

Cabe destacar que Argentina no contará con la presencia de Lionel Messi, que viene de disputar su último partido por Eliminatorias. Tras su doblete contra la Vinotinto, se determinó que La Pulga no viaje al territorio ecuatoriano para poder descansar pensando en los próximos compromisos de Inter Miami, su actual combinado.

Al mismo tiempo, otra ausencia rutilante en Argentina pasa por Enzo Fernández. Sucede que el polifuncional mediocampista de Chelsea debe cumplir una nueva fecha de suspensión, por lo que, al igual que ante Venezuela, no estará a disposición del cuerpo técnico de Scaloni, que tendrá que recurrir a otras alternativas en la medular.

En cuanto a las modificaciones, el estratega de la Albiceleste planea efectuar cuatro variantes: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás González y Lautaro Martínez en reemplazo de Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Franco Mastantuono y Lionel Messi respectivamente. De todos modos, habrá que esperar hasta último momento para la confirmación.

Igualmente, en un momento determinado del último entrenamiento previo de la Selección Argentina, Juan Foyth fue quien ingresó por Julián Álvarez para que la Albiceleste mute en una línea de cinco defensores. En tanto, Alexis Mac Allister, que arrastra una molestia, vio acción en lugar de Rodrigo De Paul. Por ende, sus presencias no se descartan.

La posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La probable alineación de Ecuador

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Franco, John Yeboah; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

¿Cuándo se juega Ecuador vs. Argentina?

El partido entre Ecuador y Argentina por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 se disputará este martes 9 de septiembre desde las 20 horas de la República Argentina.

