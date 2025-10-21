A 5 días del clásico ante Barcelona, Xabi Alonso sufre por la lesión de una figura de Real Madrid

Real Madrid está con la mente puesta en lo que será el partido de este miércoles frente a Juventus, correspondiente a la fecha 3 de la UEFA Champions League, pero a su vez debe pensar en lo que ocurrirá el domingo contra Barcelona, a quien recibirá el domingo 26 de octubre.

Para estos encuentros Xabi Alonso tiene tres bajas confirmadas, ya que Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y David Alaba se encuentran lesionados. Y si bien recuperó a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, el que se está en duda es Dani Ceballos.

Por estas horas, es muy difícil que el mediocampista español de 29 años pueda decir presente frente al Culé, ya que sigue entrenándose de manera diferenciada debido a una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. De hecho, no solo se perdió el último juego ante Getafe, sino que también el amistoso frente a Real Madrid Castilla en medio de la fecha FIFA.

Debido a esta situación, el andaluz que pasó por Real Betis y Arsenal estará entre algodones hasta último momento, además de que mantendrá una charla con el entrenador merengue para determinar si podrá formar parte de la convocatoria de cara al derbi y así, al menos, sumar algunos minutos.

Todos los lesionados de Real Madrid

Dean Huijsen : lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

: lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Antonio Rüdiger : lesión muscular.

: lesión muscular. David Alaba: sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha

