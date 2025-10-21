Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

A 5 días del clásico ante Barcelona, Xabi Alonso sufre por la lesión de una figura de Real Madrid

Mientras se preparan para enfrentar a Juventus por Champions League, también piensan en el derbi español ante Barcelona.

Por Julián Mazzara

Xabi Alonso, entrenador de Real Madrid.
© Getty ImagesXabi Alonso, entrenador de Real Madrid.

Real Madrid está con la mente puesta en lo que será el partido de este miércoles frente a Juventus, correspondiente a la fecha 3 de la UEFA Champions League, pero a su vez debe pensar en lo que ocurrirá el domingo contra Barcelona, a quien recibirá el domingo 26 de octubre.

Para estos encuentros Xabi Alonso tiene tres bajas confirmadas, ya que Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y David Alaba se encuentran lesionados. Y si bien recuperó a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, el que se está en duda es Dani Ceballos.

Por estas horas, es muy difícil que el mediocampista español de 29 años pueda decir presente frente al Culé, ya que sigue entrenándose de manera diferenciada debido a una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. De hecho, no solo se perdió el último juego ante Getafe, sino que también el amistoso frente a Real Madrid Castilla en medio de la fecha FIFA.

Debido a esta situación, el andaluz que pasó por Real Betis y Arsenal estará entre algodones hasta último momento, además de que mantendrá una charla con el entrenador merengue para determinar si podrá formar parte de la convocatoria de cara al derbi y así, al menos, sumar algunos minutos.

Tweet placeholder

Todos los lesionados de Real Madrid

  • Dean Huijsen: lesión en el sóleo de la pierna izquierda.
  • Antonio Rüdiger: lesión muscular.
  • David Alaba: sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha
Publicidad

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

Real Madrid se relame: Nico Paz supera a Kylian Mbappé en una importante estadística actual

ver también

Real Madrid se relame: Nico Paz supera a Kylian Mbappé en una importante estadística actual

Vinícius Jr. recibió una impactante acusación por sus comportamientos en Real Madrid: “Por eso todo el mundo te odia”

ver también

Vinícius Jr. recibió una impactante acusación por sus comportamientos en Real Madrid: “Por eso todo el mundo te odia”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Xabi Alonso lo usa poco en Real Madrid y acelera su salida a un gigante de Francia
Fútbol europeo

Xabi Alonso lo usa poco en Real Madrid y acelera su salida a un gigante de Francia

Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid
Champions League

Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid

Nicolás Ramírez, el favorito para dirigir el Superclásico
Fútbol Argentino

Nicolás Ramírez, el favorito para dirigir el Superclásico

Ante las quejas del Barcelona por tener que viajar 25,000km en menos de un mes, LALIGA canceló el partido en Estados Unidos
Fútbol europeo

Ante las quejas del Barcelona por tener que viajar 25,000km en menos de un mes, LALIGA canceló el partido en Estados Unidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo