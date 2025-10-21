El momento de Nico Paz no solo ilusiona al Como 1907 (en pos de pelear bien alto en la Serie A y clasificar a alguna competencia internacional) y a la Selección Argentina (de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026), sino también al Real Madrid, que podría hacer uso de la cláusula de recompra a mediados del año que viene.

Hasta el momento el futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife exhibe 8 presencias (7 por la liga italiana y una por Copa Italia), con las que registró 4 goles y 4 asistencias. De hecho, firmó una de cada una el último fin de semana en la importante victoria del equipo que comanda Cesc Fábregas sobre la Juventus por 2 a 0 (fue la primera victoria del Como sobre la Juventus por la Serie A de los últimos 72 años).

Por esto, no solo suena como una opción para el elenco merengue (que es lo más posible, porque solo debería depositar 10 millones de euros, un precio sumamente accesible para la joya del campeonato italiano), sino que también despertó el interés de otros gigantes del Viejo Continente como el Inter de Milán (ya habría arrimado una propuesta de 58 millones de euros).

Es que tanto en la Casa Blanca como en el Nerazzurro aprecian mucho más que las estadísticas que están en la superficie, pues los números que se pueden desmenuzar cuando se analiza a fondo la performance de Nico Paz en lo que lleva de desarrollo la temporada 2025/2026, lo exponen como uno de los mejores futbolistas del momento.

Porque resulta que el hijo de Pablo Paz (ex Newell’s, Banfield e Independiente entre otros), es el jugador con más ocasiones creadas en ataque de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Encabeza esta tabla con 25 situaciones de peligro para el arco rival, una más que Kylian Mbappé y dos más que Arda Guler, quienes, casualmente, podrían ser sus compañeros a partir del próximo curso en el plantel que de momento comanda Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

Nico Paz – Franco Mastantuono, la dupla que ilusiona a la Selección Argentina para el futuro

La Selección Argentina está enfocada en la Copa del Mundo del 2026, certamen en el que buscará sostener la corona. No obstante, sabe que para el post tendrá que afrontar un recambio inevitable, en el cual, de todos modos, tendrá material de sobra para consolidar nuevamente un plantel competitivo que se centre en ganar la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Al respecto, ya se vislumbra que dos de las piezas principales de esa transición serán Nico Paz y Franco Mastantuono, quienes podrían ser compañeros en el Real Madrid, luego del campeonato mundial que se desarrollará en Norteamérica desde la temporada 2026/2027.

ver también Valentín Barco suena para sumarse a uno de los principales rivales internacionales de Boca