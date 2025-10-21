Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie A

Real Madrid se relame: Nico Paz supera a Kylian Mbappé en una importante estadística actual

Nico Paz asoma como el jugador con mayor producción ofensiva de las 5 grandes ligas europeas.

Por Germán Carrara

Nico Paz, con 25, es el jugador con más ocasiones de peligro generadas en lo que va de la temporada 2025/2026 de las 5 grandes ligas europeas.
Nico Paz, con 25, es el jugador con más ocasiones de peligro generadas en lo que va de la temporada 2025/2026 de las 5 grandes ligas europeas.

El momento de Nico Paz no solo ilusiona al Como 1907 (en pos de pelear bien alto en la Serie A y clasificar a alguna competencia internacional) y a la Selección Argentina (de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026), sino también al Real Madrid, que podría hacer uso de la cláusula de recompra a mediados del año que viene.

Hasta el momento el futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife exhibe 8 presencias (7 por la liga italiana y una por Copa Italia), con las que registró 4 goles y 4 asistencias. De hecho, firmó una de cada una el último fin de semana en la importante victoria del equipo que comanda Cesc Fábregas sobre la Juventus por 2 a 0 (fue la primera victoria del Como sobre la Juventus por la Serie A de los últimos 72 años).

Por esto, no solo suena como una opción para el elenco merengue (que es lo más posible, porque solo debería depositar 10 millones de euros, un precio sumamente accesible para la joya del campeonato italiano), sino que también despertó el interés de otros gigantes del Viejo Continente como el Inter de Milán (ya habría arrimado una propuesta de 58 millones de euros).

Es que tanto en la Casa Blanca como en el Nerazzurro aprecian mucho más que las estadísticas que están en la superficie, pues los números que se pueden desmenuzar cuando se analiza a fondo la performance de Nico Paz en lo que lleva de desarrollo la temporada 2025/2026, lo exponen como uno de los mejores futbolistas del momento.

Porque resulta que el hijo de Pablo Paz (ex Newell’s, Banfield e Independiente entre otros), es el jugador con más ocasiones creadas en ataque de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Encabeza esta tabla con 25 situaciones de peligro para el arco rival, una más que Kylian Mbappé y dos más que Arda Guler, quienes, casualmente, podrían ser sus compañeros a partir del próximo curso en el plantel que de momento comanda Xabi Alonso.

Publicidad

Nico Paz – Franco Mastantuono, la dupla que ilusiona a la Selección Argentina para el futuro

La Selección Argentina está enfocada en la Copa del Mundo del 2026, certamen en el que buscará sostener la corona. No obstante, sabe que para el post tendrá que afrontar un recambio inevitable, en el cual, de todos modos, tendrá material de sobra para consolidar nuevamente un plantel competitivo que se centre en ganar la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Al respecto, ya se vislumbra que dos de las piezas principales de esa transición serán Nico Paz y Franco Mastantuono, quienes podrían ser compañeros en el Real Madrid, luego del campeonato mundial que se desarrollará en Norteamérica desde la temporada 2026/2027.

Valentín Barco suena para sumarse a uno de los principales rivales internacionales de Boca

ver también

Valentín Barco suena para sumarse a uno de los principales rivales internacionales de Boca

La reacción de un compañero de Franco Mastantuono en el Real Madrid a la caída de Argentina Sub 20 con Marruecos

ver también

La reacción de un compañero de Franco Mastantuono en el Real Madrid a la caída de Argentina Sub 20 con Marruecos

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
En Italia deliran con Nico Paz tras su actuación vs. Juventus
Fútbol europeo

En Italia deliran con Nico Paz tras su actuación vs. Juventus

La declaración de Scaloni sobre Nico Paz y Mastantuono que ilusiona al Real Madrid
Selección Argentina

La declaración de Scaloni sobre Nico Paz y Mastantuono que ilusiona al Real Madrid

Francesco Totti llenó de elogios a Nico Paz: "El único talento"
Fútbol Internacional

Francesco Totti llenó de elogios a Nico Paz: "El único talento"

Pronósticos Bayer Leverkusen vs PGS: la Champions League ofrece un gran partido con atractivas cuotas
Apuestas

Pronósticos Bayer Leverkusen vs PGS: la Champions League ofrece un gran partido con atractivas cuotas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo