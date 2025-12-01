Una dura enfermedad le impidió jugar un Mundial, es una leyenda del fútbol español y hoy lucha por su vida a los 59 años

El mundo del fútbol, especialmente en Bulgaria y España, se estremece. Luboslav Penev, uno de los delanteros más influyentes de la década del 90, se encuentra hospitalizado en grave estado en Alemania, a sus 59 años, producto del deterioro de un cáncer de riñón.

La situación del exfutbolista de 59 años es tan delicada que, según reportes, se habría descartado la quimioterapia debido a su alarmante debilidad física. Incluso, su esposa, Kristina Yulianova, hizo público el doloroso trance al abrir una cuenta bancaria para recibir donaciones y así poder afrontar los gastos del tratamiento oncológico, los cuales ascenderían a los 150.000 euros mensuales.

El goleador que ya conoce la resiliencia

Pese al duro momento que atraviesa, los obstáculos en el camino no son ajenos para Penev. Es que se trata de la segunda gran batalla de salud que enfrenta el búlgaro. En 1994, mientras defendía la camiseta de Valencia, fue diagnosticado con un cáncer testicular que lo obligó a dejar la actividad de manera temporal y, consecuentemente, le impidió disputar el Mundial de Estados Unidos con su Selección.

No obstante, la vida también le dio una nueva oportunidad de lujo. Penev superó aquella enfermedad y regresó al césped para construir sus mejores años, entre los que se incluyó jugar la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1998. Su instinto goleador lo definieron como una de las figuras más respetadas del fútbol europeo.

Luboslav Penev, emblema de Bulgaria durante la década de los ’90 (Getty/Allsport).

Nacido en Sofía, Penev forjó su leyenda en su CSKA Sofía natal (80 goles en 100 partidos) antes de desembarcar en España en 1989. Fue en Valencia donde dejó un registro de 77 tantos en 184 duelos a lo largo de seis temporadas. Su instinto goleador lo definieron como una de las figuras más respetadas del fútbol europeo. Aunque, fue tras superar su primera enfermedad cuando Penev alcanzó su plenitud en Atlético de Madrid. En la campaña 1995-1996, la única que estuvo en el club, hizo historia al conquistar el doblete de Liga y Copa del Rey, contribuyendo con 22 anotaciones.

Tras colgar los botines en 2001, Penev mantuvo su conexión con el juego como entrenador. Su carrera se centró principalmente en Bulgaria, donde se convirtió en un referente de su amado CSKA Sofía, club al que dirigió en tres etapas distintas. También tuvo experiencias dirigiendo a la Selección de Bulgaria y logró reencontrarse con el Valencia, siendo un símbolo constante del fútbol de su país.

Penev durante uno de sus ciclos como DT del CSKA Sofía (Getty Images).

Siendo una figura apreciada en todo el mundo del fútbol, la noticia de su recaída movilizó a sus excompañeros. Hristo Stoichkov, leyenda búlgara, y el CSKA Sofía le enviaron mensajes de apoyo, citando su historial de lucha: “¡Ganarás este partido también, Lyubo! Estamos seguros de que el gran goleador ganará la batalla más importante, como lo ha hecho cientos de veces en el campo“, expresaron. El fútbol espera una nueva victoria.

