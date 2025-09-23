Diego Simeone se refirió a Julián Alvarez tras su queja por el cambio vs. Mallorca

El Atlético de Madrid volverá a la actividad este miércoles a las 21:30 horas de España (16:30 de Argentina) con su compromiso ante el Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano por la sexta fecha de LaLiga, después de lo que fue la polémica que protagonizaron Julián Alvarez y Diego Simeone el último fin de semana contra Mallorca en Son Moix.

Resulta que el delantero de la Selección Argentina exteriorizó su fastidio cuando el Cholo optó por modificarlo a los 17 del segundo tiempo (en su lugar ingresó Alexander Sorloth que fue expulsado 12 minutos después). La Araña fue captado por las cámaras de la transmisión oficial cuando lanzó la frase ”siempre a mí”, en clara alusión a lo que fue también su cambio en la primera fecha contra Espanyol (Julián salió faltando 15 y el Atleti lo perdió sobre la hora).

Por esta cuestión, Julián Alvarez fue duramente criticado por los hinchas del Colchonero en redes sociales, por un lado por su bajo nivel (falló un penal), pero por el otro por el comentario que hizo, que en definitiva fue lo que instaló la polémica en el centro del Atlético de Madrid, a pocos días de recibir en el Estadio Metropolitano al Real Madrid.

Al respecto de esta situación, Diego Simeone, en la conferencia de prensa previa al choque con el Rayo Vallecano, expresó: ”Necesitamos afrontar el partido ante un equipo que juega bien. En cuanto a Julián, hice lo que creía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude. Necesitamos su mejor versión, vino para eso”.

Por otro lado, a pesar de que el equipo rojiblanco se ubica decimosegundo con 6 puntos, Simeone confía en poder revertirlo: “Estoy en un lugar donde me apasiona, me ilusiona y me gusta trabajar. Veo en los jugadores que estamos en el camino de seguir evolucionando. Hay muestras de que el equipo va creciendo y muestras de que el equipo sufre en los últimos minutos. El lugar que tengo es fantástico, de trabajo, de mejora, de recuperar las sensaciones importantes que el equipo tuvo y los jugadores están trabajando por lo que queremos hacer. Cuando ves que el trabajo se hace, paciencia y trabajo. No hay otra“.

Al Atlético de Madrid se le arrima el Derbi Madrileño

Tras el cruce con el Rayo Vallecano de este miércoles 24 de septiembre, el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Estadio Metropolitano el sábado 27, bajo el marco de la séptima jornada de LaLiga. Será el regreso del Merengue luego de la polémica por el penal de Julián Alvarez en los Octavos de Final de vuelta de la Champions League.

