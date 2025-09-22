Es tendencia:
Advertencia a Vinícius: ”Fue muy respaldado por el Real Madrid y se peleó contra el mundo”

Jorge Valdano criticó las actitudes del brasileño con su entrenador Xabi Alonso.

Por Germán Carrara

Jorge Valdano advirtió a Vinícius Júnior por su desplante a Xabi Alonso cuando lo reemplazó contra Espanyol.
Vinícius Júnior se retiró enojado del campo de juego cuando Xabi Alonso decidió reemplazarlo por Rodrygo Goes a los 77 minutos del partido contra el RCD Espanyol el último sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Así lo contó el propio entrenador en conferencia de prensa luego de lo que terminó siendo triunfo 2 a 0 con goles de Éder Militao y Kylian Mbappé.

Además, las cámaras captaron el momento en el que el brasileño le hizo cierto desplante a Xabi, lo que no hizo más que aumentar la mirada crítica del madridismo en general a raíz de sus actitudes, pues acumula en su derrotero sus enfrentamientos con jugadores e hinchadas rivales y el tironeo con la dirigencia por la renovación de su contrato (vence a mediados del 2027), situaciones que, en definitiva, vienen desgastando su relación con la Casa Blanca.

Por eso, Vinícius recibió la advertencia de una personalidad que conoce al Real Madrid como la palma de su mano. Se trata de Jorge Valdano, exfutbolista y exentrenador del elenco merengue, quien en su rol de panelista en Movistar+ se refirió al momento tan peculiar que transita el delantero en el equipo que comanda Xabi Alonso.

”No es el mismo que era y el entrenador no es el mismo que era. Vinicius es un hombre que ha sido muy respaldado por el Real Madrid. Pero él se ha peleado contra el mundo. La gente, e incluso el club, entre el mundo y Vinicius prefería a Vinicius”, señaló el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986.

Además, respecto al fastidio al retirarse vs. Espanyol, Valdano opinó: ”Estas actitudes realizadas en público no son sanas. No son sanas en ningún caso. De manera que Vinícius debería ser algo más cuidadoso, porque también hay implícito en este tipo de gestos una falta de respeto al jugador que va a entrar al campo”.

De igual modo, el también ex Newell’s, consideró: “Seguramente que Vinicius no lo contempla, porque me aseguran que es una excelente persona”. Y cerró: “Deben entender que los jugadores en ese momento son actores y que están siendo perseguidos en todo momento por una cámara. Y hay que tener cuidado con los gestos porque pueden generar conflictos en el equipo totalmente innecesarios”.

Los números de Vinícius Júnior en la temporada 2025/2026

A pesar de alternar más que en la etapa de Carlo Ancelotti, Vinícius Junior suma 2 goles y 2 asistencias en 349 minutos entre 6 partidos en la temporada 2025/2026 (5 por LaLiga y uno por la UEFA Champions League).

