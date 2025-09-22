Es tendencia:
Lluvia de críticas de los hinchas del Atlético de Madrid a Julián Alvarez tras errar el penal: ”No tiene ningún logro significativo”

Los hinchas del Atleti no le perdonaron a la Araña su actuación y su queja en el cambio vs. Mallorca.

Por Germán Carrara

Los hinchas del Atlético de Madrid le apuntaron a Julián Alvarez por el penal que erró contra Mallorca y por su queja en el cambio.
Los hinchas del Atlético de Madrid le apuntaron a Julián Alvarez por el penal que erró contra Mallorca y por su queja en el cambio.

Es cierto que no viene siendo el mejor inicio de temporada ni para el Atlético de Madrid ni para Julián Alvarez. El Colchonero apenas suma 6 puntos en 5 compromisos por el torneo local (cifra que le alcanza para ubicarse en el decimosegundo puesto de la tabla) y cayó 3 a 2 con el Liverpool en Anfield en lo que fue su estreno en la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Y en cuanto a la Araña, solo registra un tanto y una asistencia en 367 minutos. Encima, sufrió una distención en una de sus rodillas vs. Villarreal la semana pasada que le costó ausentarse en el cruce con el equipo de Alexis Mac Allister, siendo este el único partido que se perdió por una lesión en toda su carrera.

Por lo que su regreso -bastante rápido por cierto- causaba ansiedad en los hinchas del Atlético de Madrid que coincidían en la previa del partido con el Mallorca en Son Moix que precisaban de la presencia del atacante de la Selección Argentina para llevarse los necesarios tres puntos que lo mantengan al acecho tanto del Real Madrid como del Barcelona.

Sin embargo, el ex River lejos estuvo de desplegar el nivel con el que malacostumbró a los aficionados del conjunto español. Leo Román le atajó un penal a los 12 minutos del primer tiempo y en el segundo tuvo otra ocasión de media vuelta al borde del área chica que volvió a despejar el arquero del elenco bermellón. Después, no mucho más. Poca presión y un cansancio notorio que hace pensar que todavía no estaba del todo bien de su molestia en la rodilla.

Por eso, el Cholo Simeone decidió reemplazarlo cuando iban casi 60 minutos, algo que evidentemente no le gustó nada al nacido en Calchín que lanzó al aire un ”siempre a mí” (esto viene a colación por el cambio en la primera fecha contra el Espanyol, salió y el Atleti lo perdió sobre el final) cuando, sin darse cuenta, justo lo estaba enfocando la cámara de la transmisión oficial, situación que, como era de esperarse, generó un sinfín de comentarios en redes sociales, muchos de ellos, sorprendentemente, criticando al delantero.

Lleváis desde que llegó, sin haber ni debutado, tratándole como si fuera el mejor futbolista de nuestra historia. Os manipularon a hacerlo, sí. Pero que os dejéis manipular tan fácil dice mucho de vosotros. Es un buen delantero, sin más. No tiene ningún logro significativo”, se lee entre los cientos de mensajes que apuntan contra Julián Alvarez.

Hoy no es su día más indicado para quejarse después de las que ha fallado. Tampoco es que lleve un buen año. Eso, que las meta y luego ya se queje lo que quiera, a ver si va a terminar siendo un Vinicius”, le lanzaron desde otro costado.

Y en relación puntualmente al ruido que puede generar en la previa del Derbi Madrileño del próximo sábado, apuntaron: ”A Julián Álvarez hay que explicarle las cositas ya. En semana de derbi y tras fallar un penalti se planta un “siempre a mí” tras ver que le enfoca la cámara No solo no marca las que tiene sino que va a generar con esto que haya 100 buitres. Aquí para quejarse hay que marcar”.

Los números de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Julián Alvarez acumula 30 goles y 9 asistencias en 62 presencias en partidos con el Atlético de Madrid (4.334 minutos, lo que da un total de aproximadamente 48 partidos enteros). Es el que más goles anotó en el último año en el conjunto colchonero. Le siguen Alexander Sorloth con 25 y Antoine Griezmann con 17.

