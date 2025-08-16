Alan Shearer destrozó al PSG por cómo trataron a Donnarumma: “En el fútbol ya no hay lealtad”

Gianluigi Donnarumma ya confirmó que no seguirá en el Paris Saint-Germain, luego de que el club -y especialmente Luis Enrique- decidiera ir por otro arquero para el futuro. En cualquier caso, a quien no le cayó nada bien la forma en que se manejó el club de la capital francesa fue a Alan Shearer.

El máximo goleador en la historia de la Premier League fue sumamente crítico con el PSG por su forma de proceder y lo hizo saber este sábado, en el inicio de la Premier. En su programa en BBC Radio 5 Live, Shearer estaba hablando de la salida de Alexander Isak y su decisión de no jugar más con Newcastle y aprovechó para referirse a la situación Donnarumma-PSG, para ejemplificar la falta de lealtad en el fútbol actual.

“La lealtad en el fútbol ya no existe, ni de los jugadores ni de los clubes. Tan sólo hay que mirar la situación que se dio esta semana entre Gianluigi Donnarumma y el PSG”, inició Shearer. “Miren lo que pasó con él, a pesar del nivel que tiene y todo lo que hizo la temporada pasada para ayudar al PSG a cumplir su sueño“.

Donnarumma dejará PSG, aunque aún no se confirmó dónde jugará.

“A pesar de todo eso, el club fue y le dijo ‘Nos desharemos de ti, no nos gustas más, a pesar de lo que hiciste por nosotros’. ¿Dónde está la lealtad allí?”, continuó Shearer. “Entiendo a los clubes y a los jugadores, ya no hay lealtad. Los clubes cuidan por ellos mismos y los jugadores hacen lo propio, pero hay una forma de manejarse. Como Isak ahora en Newcastle, no es la forma correcta”.

¿Dónde jugará Donnarumma?

El italiano aún no fue anunciado como nuevo arquero de otra institución, aunque se habla de los dos clubes de Manchester como principales opciones. Manchester United se movió en busca de un nuevo golero en el mercado, pero no encontró ninguna opción satisfactoria.

Mientras que el Manchester City repatrió a James Trafford por un buen dineral, aunque con la inminente salida de Ederson y esta oportunidad de fichar a Donnarumma, bien podrían llegar a hacer el esfuerzo para sumarlo al plantel de Pep Guardiola.