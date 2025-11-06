El Chelsea llegaba al encuentro con el Qarabag con la intención de darle descanso a varias de sus figuras y quedarse con los tres puntos en un terreno en el que, en los papeles, se presentaba como accesible. Sin embargo, la planificación del conjunto de Enzo Maresca quedó bastante alejada de la realidad, porque estuvieron a punto de quedarse con las manos vacías.

Si bien comenzaron ganando con un tanto de Estevao a los 16 minutos, el equipo que se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Premier League de Azerbaiyán lo dio vuelta antes del descanso mediante las intervenciones de Leandro Andrade y Marko Jankovic, lo que provocó que el estratega del elenco inglés lanzara de urgencia lo mejor que tenía en el banco para el segundo tiempo, entre ellos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

De hecho, fue el exdelantero del Manchester United -que viene sumando puntos en su búsqueda por volver a la Selección Argentina– el que terminó salvando al Chelsea, al anotar el empate a los 8 minutos del complemento, con una secuencia que empezó con un intento de habilitación para su compañero Joao Pedro. Un defensor interceptó el pase, le quedó un rebote, encaró y remató fuerte y cruzado directo al interior del arco defendido por el polaco Mateusz Kochalski.

Fue principalmente por esta acción, que decretó el 2 a 2 final entre Qarabag y Chelsea, que los medios de comunicación de Inglaterra destacaron el papel que desempeñó Alejandro Garnacho en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

”Garnacho evita la sorprendente derrota del Chelsea en Champions League ante el Qarabag”, tituló The Guardian.

Por ejemplo, The Guardian tituló: ”Garnacho evita la sorprendente derrota del Chelsea en Champions League ante el Qarabag”. Y en la bajada resaltó: ”Garnacho rescató un punto, pero el empate deja en duda sobre las posibilidades del Chelsea de terminar entre los ocho primeros de la fase regular”.

Por su parte, Sky Sports apuntó: ”Qarabag 2-2 Chelsea: Gol de Alejandro Garnacho, pero el equipo azerbaiyano, considerado el menos favorito, empata con el gigante de la Premier League. Alejandro Garnacho saltó desde el banquillo para lograr el empate para el equipo londinense; Estevao abrió el marcador antes de que el dinámico Qarabag se pusiera 2-1 arriba”.

Mirror: ”La arriesgada apuesta de Enzo Maresca le sale mal al Chelsea, que sufre un nuevo revés por lesión en el empate contra el Qarabag. Alejandro Garnacho marcó en la segunda mitad para evitar una derrota humillante para los Blues en una noche decepcionante en la Champions League para Enzo Maresca y compañía”.

Ground News: ”El gol de Alejandro Garnacho aseguró un empate 2-2 para el Chelsea en el Estadio Tofiq Bahramov de Bakú, rescatando a los dos veces campeones de Europa de la derrota ante el Qarabag”.

El camino que le queda al Chelsea en la Fase de Liga de la Champions League

Al Chelsea le quedan cuatro partidos en la Fase de Liga de la UEFA Champions League: el siguiente tras su empate con el Qarabag 2 a 2 será el Martes 25 de noviembre en Stamford Bridge contra el FC Barcelona. Luego tendrá la visita al Atalanta el Martes 9 de diciembre, Pafos como local el Miércoles 21 de enero del 2026 y finalizará como visitante contra el Napoli el Miércoles 28 de enero.

Vale recordar que los Blues anteriormente cayeron 3 a 1 con el Bayern Munich y vencieron 1 a 0 al Benfica y 5 a 1 al Ajax.

En síntesis

Alejandro Garnacho anotó el gol del empate 2 a 2 entre Chelsea y Qarabag en Champions League .

anotó el gol del empate entre y en . El partido, correspondiente a la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 , terminó en empate.

de la de la , terminó en empate. El próximo partido del Chelsea en la Fase de Liga es el Martes 25 de noviembre contra el FC Barcelona.

