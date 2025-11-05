Alejandro Garnacho jugó 24 minutos con la Selección Argentina contra Paraguay en Asunción por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas en septiembre del 2024. En ese momento, todavía era jugador del Manchester United. Y tras ese rato en el Defensores del Chaco (en lo que fue victoria del conjunto guaraní 2 a 1), nunca más volvió a vestir la camiseta albiceleste.

Principalmente, porque no recuperó el nivel que generó que Lionel Scaloni lo empiece a incluir en el equipo nacional, al cual fue llamado por primera vez para los amistosos contra Australia e Indonesia en China a mediados del 2023. Lo cierto es que el delantero nacido en Madrid, en resumidas cuentas, tuvo algunos cortocircuitos con Ruben Amorim (su entrenador en su último tramo en Old Trafford), tensión que trasladó a la cancha y que decantó en su salida hacia el Chelsea en el último mercado de pases.

Y ahora, ya pasado más de un año desde su última convocatoria, estaría haciendo lo posible para acaparar nuevamente la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina para, a esta altura, meterse por la ventana al avión que trasladará al actual campeón de mundo al certamen que se disputará dentro de tan solo 7 meses en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Aparentemente, Alejandro Garnacho sorprendió para bien a Enzo Maresca y a su staff, por su intención de quedarse después de los entrenamientos para ensayar su definición y sus centros. ”Consideran esa dedicación como un fuerte indicador de su mentalidad”, comentó el periodista inglés Sam Reports en su cuenta de Twitter, a raíz de la conclusión que sacaron en el Chelsea a este gesto del atacante de 21 años.

De ser así, no hay dudas en que Garnacho está un paso más adelantado para, tal vez, ser llamado nuevamente por Lionel Scaloni, en comparación a como estaba hace unas semanas en Manchester United en donde no solo estaba enfrentado con su técnico, sino que ni siquiera participaba de los entrenamientos y mucho menos de los partidos en el inicio de la temporada (las dos primeras fechas de la Premier League todavía pertenecía al United).

Se espera por la lista de convocados de Lionel Scaloni para el amistoso con Angola

ver también Los comentarios en Inglaterra sobre Alejandro Garnacho de los que Lionel Scaloni toma nota de cara al Mundial 2026

ver también Cristiano Ronaldo cae en la trampa de Piers Morgan solo para lanzarle un dardo a Lionel Messi

Todo indica que Lionel Scaloni volverá a citar a futbolista que tuvieron nula o poca participación con la Selección Argentina para el amistoso con Angola del próximo 14 de noviembre en la ciudad de Luanda (capital del país africano). Esta iniciativa tiene como función encontrar opciones para conformar el plantel que irá a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no se descarta que Alejandro Garnacho pueda tener una oportunidad.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Alejandro Garnacho jugó 24 minutos con la Selección Argentina contra Paraguay en septiembre del 2024.

El delantero Garnacho, que tiene 21 años, ahora juega en el Chelsea tras dejar el Manchester United.

Se espera que Lionel Scaloni revele una lista de convocados para un amistoso contra Angola el 14 de noviembre.

Publicidad