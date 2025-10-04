Alerta en la Selección Argentina: la inesperada lesión de Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Villarreal a horas del inicio de la fecha FIFA

Poco a poco, la figura de Franco Mastantuono se transformó en una fija dentro de las citaciones a la Selección Argentina. Pero ahora, la figura de Real Madrid encendió las alarmas en el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni por lo que fue su inesperada salida ante Villarreal.

El nacido en Azul estaba teniendo un buen partido frente al Submarino Amarillo, pese a que no convirtió ni asistió a sus compañeros. Pero a los 75 minutos tuvo que solicitar el cambio y en su lugar ingresó Brahim Díaz. Y tras el encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu, se confirmó qué fue lo que le ocurrió.

Así como notificó que Kylian Mbappé sufrió un ligero esguince en su tobillo derecho, el periodista José Luis Sánchez aseguró que Mastantuono padeció una pequeña sobrecarga en los isquiotibiales. Por lo tanto, le harán estudios para determinar si hubo una lesión que le impida frenar por un largo tiempo.

Una vez que finalizó el partido, Xabi Alonso manifestó que a ambos futbolistas “tendrán que evaluarlos en sus selecciones” y serán los argentinos y los franceses quienes determinen qué medidas tomarán con los jugadores afectados. Por lo pronto, la preocupación reina tanto en Scaloni como en todo el seleccionado argentino.

Franco Mastantuono podría ausentarse en la Selección Argentina. (Getty Images)

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister.

: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister. Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

Argentina vs. Venezuela – viernes 10 de octubre, 21:00 – Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs. Puerto Rico – lunes 13 de octubre, 20:00 – Soldier Field de Chicago.

Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

Los próximos partidos de Real Madrid

LaLiga – fecha 9, domingo 19 de octubre, 16:00 – Getafe vs. Real Madrid

Champions League – fecha 3, miércoles 22 de octubre, 16:00 – Real Madrid vs. Juventus

LaLiga – fecha 10, domingo 26 de octubre, 12:15 – Real Madrid vs. Barcelona

LaLiga – fecha 11, sábado 1 de noviembre, 17:00 – Real Madrid vs. Valencia

Champions League – fecha 4, martes 4 de noviembre, 17:00 – Liverpool vs. Real Madrid