Almeyda espera el fichaje con Sevilla de un descarte de Simeone en Atlético de Madrid

El Sevilla que conduce Matías Almeyda se ha visto muy limitado en el mercado de pases europeos por los problemas económicos e institucionales con los que viene lidiando desde hace algunas temporadas, ha sumado dos derrotas en el inicio de LaLiga y corre riesgo de ver salir a algún jugador más de su plantilla antes del primero de septiembre.

Pero en ese contexto negativo, el entrenador argentino que llegó procedente del AEK de Atenas podría recibir buenas noticias si, tal y como se avanzó en el diario As, el club termina por aprovechar un descarte de Diego Simeone en Atlético de Madrid para sumarlo como refuerzo.

El futbolista en cuestión es César Azpilicueta, quien con 36 años y relegado por El Cholo en la pasada temporada como Colchonero decidió no prolongar su vínculo y negociar un nuevo destino como jugador libre. Así las cosas, el defensor no solo fue ofrecido al equipo del Nervión, sino que ya se ha avanzado en las negociaciones para su vinculación.

La capacidad del exjugador del Chelsea para desempeñarse tanto por el lateral izquierdo como en el rol de zaguero central representa un gran atractivo para Almeyda, que es consciente de que cuenta con un plantel corto, sin variedad de opciones.

Azpilicueta había llegado gratis al Atlético tras 11 temporadas en Chelsea.

Pero al Sevilla todavía le queda otro gran problema por resolver, porque ninguno de los tres fichajes que concretó para la presente temporada, Alfon, Suazo y Vlachodimos, pudieron ser inscriptos todavía y por ende no han podido hacer su estreno con el equipo.

La carrera de Azpilicueta

César Azpilicueta inició su carrera en el Osasuna, jugando para el equipo filial en la temporada 2006/2007 y afianzándose ya con el primer equipo para la siguiente. A mediados de 2010 fue transferido al Olympique de Marsella en una suma cercana a los 10 millones de euros y permaneció allí durante tres temporadas.

Su paso más recordado es sin dudas el que lo ligó por once años al Chelsea, que pagó 10 millones de euros por él, le abrió de par en par las puertas de la Selección de España con la que se dio el gusto de disputar el Mundial de Brasil, el de Rusia y el de Qatar, y le permitió ganar un total de 9 títulos, incluida una Champions League y un Mundial de Clubes.

Al Atlético llegó ya veterano, para la temporada 2023/2024 y como jugador libre. Durante el primer curso participó de 33 partidos, pero su protagonismo decayó considerablemente al año siguiente, en el que solo disputó 19.

