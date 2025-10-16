Atlético de Madrid presumió el fichaje de Nico González tras la Fecha FIFA con Argentina: “Y se reían de nosotros”

Después que Atlético de Madrid desembolsara 175 millones de euros para jerarquizar el plantel que conduce Diego Simeone con siete refuerzos para la presente temporada, lo que pareció completar su actuar en el mercado de transferencias, el propio DT insistió para que sobre el cierre del periodo de transferencias se pudiera sumar a préstamo a Nicolás González, quien no había encontrado en Juventus el lugar que esperaba cuando fichó procedente de Fiorentina.

En cuestión de semanas, el futbolista que volvió a ser parte de una convocatoria de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, pasó en cuestión de semanas de la incertidumbre por no saber cuánta continuidad podía llegar a tener en Italia a convertirse en una pieza clave del equipo Colchonero, aportando un gol ante Villarreal y luciéndose como figura en el clásico ante Real Madrid, para ganarse de inmediato el corazón de los hinchas y convencer a la dirigencia de que hacerse de su ficha definitiva es la mejor opción.

Este jueves, Nico González y el resto de la legión argentina se reincorporaron a los entrenamientos a las órdenes de Diego Simeone tras disputar en la Fecha FIFA dos partidos amistosos que terminaron con victoria, ante Venezuela y Puerto Rico, algo que el club no dudó en celebrar presumiendo de la actuación del último de los refuerzos en llegar.

“Dos asistencias en el último partido con Argentina. Don Nicolás Iván González”, publicó el Atleti desde sus redes sociales oficiales para dar inicio a una seguidilla de comentarios de sus propios hinchas que expresaron su conformidad con la incorporación sugerida especialmente por El Cholo.

“El estado de forma de Nico es increíble. Y se reían de nosotros”, comentó uno de ellos. “Fichaje infravalorado”, sentenció otro. “Este hombre ha caído de pie en el club. Enorme fichaje, estoy seguro”, destacó un tercero. “Jugador top”, le concedió uno más.

La condición a cumplir para que Nico González sea propiedad del Atlético

Aunque Nicolás González llegó al Atlético de Madrid cedido por Juventus, está estipulada en su contrato una cláusula de compra obligatoria para el caso en que se cumpla un objetivo relacionado con su participación en el equipo a lo largo de la temporada.

La misma establece que si el argentino disputa al menos 45 minutos en el 60 por ciento de los partidos que afronte el equipo Colchonero en el presente curso deberán pagarse al club italiano 32 millones de euros que harán efectiva su compra definitiva.