La directiva del Barcelona a cargo de Joan Laporta dio este miércoles 13 de agosto un paso fundamental para combatir la complicada situación financiera que viene arrastrando hace, por lo menos, cuatro temporadas (fue la principal causa por la que no pudo extender el vínculo a mediados del año 2021 con Lionel Messi).

En una reunión que se llevó a cabo durante el mediodía de España, las autoridades del club blaugrana aprobaron, por unanimidad, un aval de siete millones de euros para poder equilibrar las cuentas y acercarse a la anhelada regla 1:1 de LaLiga (es decir, el sistema de control económico que permite a los clubes españoles gastar en refuerzos y salarios la misma cantidad que generaron en ingresos).

Este movimiento era sumamente necesario para el Barcelona, porque el club se había excedido en sus gastos, principalmente, en lo que respecta a las secciones deportivas, lo cual afectaba directamente el Fair Play Finaciero del primer equipo a cargo de Hansi Flick.

De esta manera, con este aval económico, la comisión directiva culé busca ajustar los números y facilitar la inscripción de los nuevos fichajes (Joan García, Roony Bardghji y Marcus Rashford) ya para la primera jornada del certamen español. Sin embargo, a pesar de este avance, el camino aún no está despejado. La inscripción completa de la plantilla sigue dependiendo de un factor crucial: la valoración de los palcos VIP del Camp Nou.

Cuando el auditor y LaLiga den su visto bueno a este asunto de la venta del selecto sector del estadio, cuyo valor asciende a los 100 millones de euros, recién ahí el Barcelona habrá regresado a la regla 1:1, permitiéndole inscribir a los jugadores que a esta hora tiene pendientes de habilitar.

De forma paralela, el club también tiene otra vía de acción inmediata para inscribir a alguno de sus futbolistas. Se espera que la comisión médica de LaLiga se pronuncie sobre la operación de espalda de Marc-André Ter Stegen. Si el período de baja del portero alemán se confirma por encima de los cuatro meses, el Barça podría utilizar parte de su salario para inscribir al recién llegado Joan García.

¿Cuándo y contra quién debutará Barcelona en LaLiga 2025/2026?

El FC Barcelona se enfrentará al Mallorca este sábado 16 de agosto desde las 19:30 horas CET en Son Moix, en uno de los encuentros correspondientes a la primera jornada de LaLiga. Vale mencionar que su estreno como local recién se realizaría el 14 de septiembre contra el Valencia, jornada en la que el Barça aspira a tener habilitado el Camp Nou para su reapertura.

