Boca lo pagó 5 millones, lo dejó libre y ahora reforzó a un exótico equipo de Europa

Tuvo un gran paso por el fútbol argentino, que le permitió desembarcar en Boca y ser uno de los refuerzos más costosos del último tiempo. Sin embargo, su paso no fue el mejor, le costó adaptarse a la institución y, después de seis años, quedó con el pase en su poder.

Para ponerse la camiseta azul y oro, el Xeneize desembolsó un total de 5 millones de dólares. Sin embargo, solamente anotó dos goles en 18 partidos. Pero ahora, la vida de Jan Hurtado cambió por completo, ya que emigró hacia Europa para sumarse a Volos New Football Club, equipo que marcha en la sexta ubicación dentro de la Super League Ellada, la máxima categoría del fútbol griego.

El venezolano de 25 años, que se quedó en la puerta del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que su seleccionado estuvo muy cerca de la clasificación, pero los resultados ajenos lo privaron de su primera participación en la competencia que organiza la FIFA.

Su último equipo fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde estuvo a préstamo. Pero al finalizar la cesión, retornó al Xeneize y no fue tenido en cuenta, por lo que no le renovaron el contrato y quedó con el pase en su poder. Por eso mismo, ahora fue presentado en el conjunto griego, donde firmó hasta el 30 de junio de 2027.

Jan Hurtado fue presentado como refuerzo de Volos. (Press Volos)

Los números de Hurtado en su paso por Boca

En su estadía en el elenco de La Ribera, Jan Hurtado tan solo disputó 18 partidos con la camiseta de Boca. En los mismos convirtió dos goles y aportó una asistencia en 703 minutos en cancha. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y ganó un título local.

