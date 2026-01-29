Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Boca lo pagó 5 millones, lo dejó libre y ahora reforzó a un exótico equipo de Europa

Después de estar seis años en el Xeneize, encontró un nuevo rumbo para desempeñarse en el fútbol del Viejo Continente.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
El equipo de Boca en 2019.
© Getty ImagesEl equipo de Boca en 2019.

Tuvo un gran paso por el fútbol argentino, que le permitió desembarcar en Boca y ser uno de los refuerzos más costosos del último tiempo. Sin embargo, su paso no fue el mejor, le costó adaptarse a la institución y, después de seis años, quedó con el pase en su poder.

Para ponerse la camiseta azul y oro, el Xeneize desembolsó un total de 5 millones de dólares. Sin embargo, solamente anotó dos goles en 18 partidos. Pero ahora, la vida de Jan Hurtado cambió por completo, ya que emigró hacia Europa para sumarse a Volos New Football Club, equipo que marcha en la sexta ubicación dentro de la Super League Ellada, la máxima categoría del fútbol griego.

El venezolano de 25 años, que se quedó en la puerta del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que su seleccionado estuvo muy cerca de la clasificación, pero los resultados ajenos lo privaron de su primera participación en la competencia que organiza la FIFA.

Su último equipo fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde estuvo a préstamo. Pero al finalizar la cesión, retornó al Xeneize y no fue tenido en cuenta, por lo que no le renovaron el contrato y quedó con el pase en su poder. Por eso mismo, ahora fue presentado en el conjunto griego, donde firmó hasta el 30 de junio de 2027.

Jan Hurtado fue presentado como refuerzo de Volos. (Press Volos)

Jan Hurtado fue presentado como refuerzo de Volos. (Press Volos)

Los números de Hurtado en su paso por Boca

En su estadía en el elenco de La Ribera, Jan Hurtado tan solo disputó 18 partidos con la camiseta de Boca. En los mismos convirtió dos goles y aportó una asistencia en 703 minutos en cancha. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y ganó un título local.

Publicidad
Diego Latorre planteó un panorama difícil para Paredes en Boca: “Lo está consumiendo”

ver también

Diego Latorre planteó un panorama difícil para Paredes en Boca: “Lo está consumiendo”

El gran sacrificado del 11 de Boca que perderá su puesto ante la titularidad de Santiago Ascacibar

ver también

El gran sacrificado del 11 de Boca que perderá su puesto ante la titularidad de Santiago Ascacibar

DATOS CLAVES

  • Jan Hurtado fichó por Volos NFC de Grecia hasta el 30 de junio de 2027.
  • Boca Juniors pagó 5 millones de dólares por el delantero, quien solo anotó dos goles.
  • El atacante venezolano de 25 años quedó libre tras su último préstamo en Gimnasia y Esgrima de La Plata.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Quintero, en esta versión, es el mejor jugador del fútbol argentino y top 3 de Sudamérica

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado
Opinión

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

Maher Carrizo: "Yo nunca cerré las puertas a ningún club"
Fútbol Argentino

Maher Carrizo: "Yo nunca cerré las puertas a ningún club"

River encontró en Aníbal Moreno el jugador que más necesitaba
River Plate

River encontró en Aníbal Moreno el jugador que más necesitaba

Yuri Alberto es apuntado para suplir a Julián Álvarez
Fútbol europeo

Yuri Alberto es apuntado para suplir a Julián Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo