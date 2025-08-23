Chelsea aceptó condiciones y Aaron Anselmino tiene nuevo equipo en Europa

La salida de Aaron Anselmino que había confirmado el propio Enzo Maresca en conferencia de prensa, apuntando a la necesidad de que el ex Boca gane rodaje en el fútbol europeo, terminó por concretarse este sábado en que Chelsea aceptó las condiciones para su cesión.

Con más de un pretendiente en el mercado, el defensor de 20 años recalará finalmente en el Borussia Dortmund, que lo recibirá a préstamo por toda la temporada, pero sin opción de compra. Producto de ese acuerdo, este viajará rumbo a Alemania a inicios de la próxima semana para oficializar el vínculo y ponerse a las órdenes de Niko Kovac.

La salida del Chelsea, donde no había sido parte de la convocatoria en ninguno de los dos primeros partidos de la presente edición de la Premier League, no impedirá a Anselmino aspirar a disputar la fase de liga de la Champions League, pues el elenco alemán también se encuentra clasificado.

Borussia Dortmund hizo este mismo sábado su estreno en la Bundesliga en un partido a puro gol en el que sin embargo no pudo pasar del empate 3-3 como visitante del St. Pauli. Habiendo disputado el Mundial de Clubes y realizado la pretemporada con Los Blues, el defensor argentino estaría en óptimas condiciones de jugar ya desde la segunda fecha ante Union Berlín, el domingo 31, siempre que el entrenador lo crea oportuno.

Anselmino jugó un par de minutos oficiales en Chelsea y se coronó campeón mundial de clubes. (Foto de Getty).

¿Hasta cuándo tiene vínculo Anselmino con Chelsea?

Chelsea fichó a Aaron Anselmino en agosto del año pasado, aunque permitió que se quedara cedido en Boca. El acuerdo se cerró en 18 millones de dólares más bonus por objetivos y el defensor firmó contrato para permanecer en Stamford Bridge hasta junio de 2031.

Su participación en el Mundial de Clubes

Aaron Anselmino se dio el gusto de hacer su debut oficial con Chelsea nada menos que en el Mundial de Clubes que lo coronó como campeón. Fue ingresando para jugar solo un par de minutos en el duelo de octavos de final ante Benfica en que Los Blues terminaron imponiéndose por 4-1, aunque necesitando de la prórroga para desnivelar a su rival portugués.