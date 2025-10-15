Con Franco Mastantuono y sin Lamine Yamal: revelaron los 25 candidatos a ganar el Golden Boy 2025

Como es costumbre desde 2003, el prestigioso medio italiano Tuttosport, se prepara para una nueva entrega del Golden Boy, el galardón que se otorga al mejor futbolista del fútbol europeo Sub 21, teniendo en cuenta su rendimiento a lo largo de la última temporada.

Para esta edición, son 25 los nominados a quedarse con este premio. La principal novedad, es que dentro de la nómina aparece Franco Mastantuono, el mediocampista ofensivo argentino de 18 años que se asentó en el Real Madrid y que ya debutó en la Selección Argentina.

Además, otra de las novedades importantes es la ausencia de Lamine Yamal, el delantero del Barcelona. Si bien el español de 18 años entra por edad en los candidatos, no pudo ser nominado debido a que ya ganó este premio el año pasado y por reglamento no puede repetir.

Mastantuono, no es el único representante del Real Madrid, que es el equipo con más nominados. Junto al argentino, también aparecen el turco Arda Güler, quien se asentó como titular para Xabi Alonso, y el defensor central español Dean Huijse, quien llegó al club en el último mercado de pases.

En cuanto a los representantes sudamericanos, solamente aparece un brasileño como Estevao, quien llegó al Chelsea en el último mercado de pases a cambio de 70 millones de euros y que brilló en el Mundial de Clubes defendiendo los colores de Palmeiras, su ex equipo.

De esta manera, Mastantuono competirá contra otros 24 jugadores sub 21 en búsqueda de quedarse con el galardón. Los principales candidatos a conquistarlo son el francés del PSG, Desiré Doué, y el defensor central del Barcelona, Pau Cubarsí, quien estuvo cerca de ganar en la última edición.

Los 25 nominados a ganar el Golden Boy 2025

Dean Huijsen (España/Real Madrid)

Arda Güler (Turquía/Real Madrid)

Franco Mastantuono (Argentina/Real Madrid)

Warren Zaire-Emery (Francia/PSG)

Senny Mayulu (Francia/PSG)

Desiré Doué (Francia/PSG)

Jorrel Hato (Alemania/Chelsea)

Estevao (Brasil/Chelsea)

Archie Gray (Inglaterra/Tottenham)

Lucas Bergwall (Suecia/Tottenham)

Myles Lewis-Skelly (Inglaterra/Arsenal)

Ethan Nwaneri (Inglaterra/Arsenal)

Victor Froholdt (Dinamarca/Porto)

Rodrigo Mora (Portugal/Porto)

Pau Cubarsí (España/Barcelona)

Kenan Yildiz (Turquía/Juventus)

Pio Espósito (Italia/Inter)

Geovany Quenda (Portugal/Sporting Lisboa)

Jobe Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund)

Eliesse Ben Seghir (Francia/Bayer Leverkusen)

Leny Yoro (Francia/Manchester United)

Nico O’Reilly (Inglaterra/Manchester City)

Giovanni Leoni (Italia/Liverpool)

Mamadou Sarr (Francia/Racing de Estrasburgo)

Aleksandar Stanković (Serbia/Brujas)

