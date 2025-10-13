La decisión del Real Madrid con Franco Mastantuono tras ser desafectado de la Selección Argentina

Franco Mastantuono no había terminado de la mejor manera el partido que disputó con el Real Madrid frente al Villarreal el pasado sábado 4 de octubre. Fue en el minuto 30 del segundo tiempo cuando el nacido en Azul se lanzó al césped del Estadio Santiago Bernabéu mientras hacía señas de que había sufrido un tirón.

En ese instante preocupó a todas las partes involucradas, pero como finalmente viajó para sumarse a la convocatoria de la Selección Argentina para los dos amistosos de la fecha FIFA de octubre (contra Venezuela el viernes pasado y contra Puerto Rico este martes 14 de octubre), las alarmas se apagaron rápidamente.

No obstante, se volvieron a encender cuando el cuerpo médico del combinado albiceleste notó que Franco Mastantuono presentaba un cuadro de sobrecarga muscular, razón por la que fue desafectado un día antes del amistoso que la Scaloneta le ganó 1 a 0 (con un tanto de Giovani Lo Celso) a la Vinotinto en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con este escenario, lo primero que hizo Mastantuono fue regresar a la capital española en donde ya lo estaban esperando los médicos del Real Madrid. Y tras los chequeos que le hicieron en la clínica que el propio club tiene en su complejo ubicado en el barrio de Valdebebas, descartaron todo tipo de rasgo que pueda dar lugar a una lesión.

Sin embargo, a seis días del encuentro que el equipo de Xabi Alonso debe afrontar ante Getafe en el Estadio Coliseum por la fecha 9 de LaLiga, no se puede dar por sentado que el ex River esatará desde el inicio, tal como lo hizo en 7 de los 10 compromisos que afrontó el Merengue en lo que va de la temporada 2025/2026.

Xabi Alonso planifica rotaciones pensando en la Juventus y en Barcelona

En relación con las molestias que presentó Franco Mastantuono, no sería extraño que Xabi Alonso opte por darle descanso o, como mínimo, colocarlo en el banco de suplentes ante Getafe, dado que el miércoles 22 el Real Madrid debe recibir a la Juventus por la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y el domingo 26, también en el Santiago Bernabéu, se medirá al Barcelona en el primer Clásico de España de la temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Atento River! Lautaro Rivero, tras ser convocado por Lionel Scaloni, en la mira de 2 gigantes europeos